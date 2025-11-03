Netflix: la película que tiene acción, romance y también muchas visualizaciones
Este film, dirigido por Sergei Bordov, llegó a la pantalla grande en 2014 y tiene una duración que ronda los 120 minutos.
En los momentos de ocio, son muchas las personas que recurren a Netflix como una vía de escape gracias a su variada oferta de contenido. Desde series atrapantes hasta películas exitosas, la plataforma se consolidó como un referente para quienes buscan entretenimiento, ofreciendo historias que capturan la atención de hasta los usuarios más exigentes.
Entre las opciones favoritas aparece “El séptimo hijo”, un film que combina acción y fantasía en aventuras épicas. Con un reparto de renombre, esta producción se ganó el corazón de cientos de espectadores, siendo una de las más elegidas en la actualidad.
Además, este film fue dirigido por Sergei Bodrov, al mismo tiempo que cuenta con la participación estelar de Ben Barnes, Jeff Bridges y Julianne Moore. Su gran historia con giros inesperados y elenco hace que se ubique en el Top 10 de las más elegidas de Netflix.
De qué trata "El séptimo hijo"
La película narra la aventura de Tom Ward, un joven con habilidades extraordinarias, que se ve obligado a enfrentarse a peligros sobrenaturales para proteger al mundo.
Su desafío más grande es detener a Madre Malkin, una poderosa bruja que regresó tras siglos de prisión con el objetivo de sumir al planeta en la oscuridad con su magia.
Si bien le costó ganarse la aceptación popular, esta película logró consolidarse como un título destacado dentro del catálogo de Netflix, ganando popularidad entre los fanáticos de la fantasía y la aventura.
Reparto de "El séptimo hijo"
- Ben Barnes como Tom Ward
- Jeff Bridges como maestro Gregory
- Julianne Moore como madre Malkin
- Alicia Vikander como Alice Deane
- Kit Harington como Billy Bradley
- Olivia Williams como Mam
- Antje Traue como Bony Lizzie
Tráiler de "El séptimo hijo"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario