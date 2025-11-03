Netflix: la serie perfecta de drama y fantasía que es una de las mas aceptadas en la plataforma

Pese a su éxito y las excelentes críticas recibidas, Netflix decidió no continuar la producción. La noticia generó enojo y tristeza entre los fanáticos, que consideraban a la serie una joya dentro del catálogo.

Reparto de "Sombras y Huesos"

El elenco fue uno de los grandes aciertos de la serie, logrando interpretaciones memorables:

Jessie Mei Li como Alina Starkov

como Alina Starkov Archie Renaux como Malyen "Mal" Oretsev

como Malyen "Mal" Oretsev Freddy Carter como Kaz Brekker

como Kaz Brekker Amita Suman como Inej Ghafa

como Inej Ghafa Kit Young como Jesper Fahey

como Jesper Fahey Ben Barnes como General Aleksander

Cada uno aportó profundidad y carisma a un universo lleno de matices, haciendo que la historia trascendiera las páginas y cobrara vida en la pantalla.

Trailer de "Sombras y Huesos"

Embed - Sombra y hueso | Tráiler oficial | Netflix