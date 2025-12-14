Netflix: la película de suspenso española que está protagonizada por José Coronado
Dirigida por Miguel Ángel Vivas, este film llegó a la pantalla grande en el 2018 y tiene una duración de 120 minutos. Los detalles en la nota.
Netflix se consolidó, en 2025, como una de las plataformas de streaming más populares. Gracias a su variada oferta de películas y series que conquistan la atención de los espectadores, esta plataforma ganó usuarios y destacó por incluir grandes éxitos del cine.
Una de sus producciones más elegidas es "Tu hijo", un thriller español que capturó la atención de miles de usuarios alrededor del mundo. Si bien llegó a la pantalla grande en 2018, esta película alcanzó gran popularidad desde su arribo a Netflix en 2019.
Con una trama cargada de suspenso y acción, "Tu hijo" fue dirigida por Miguel Ángel Vivas y protagonizada por actores de primer nivel del cine europeo: José Coronado y Ana Wagener son quienes aportan experiencia y trayectoria a la historia.
Este film español recibió la nominación a Mejor Actor Protagonista para Coronado en los Goya 2019, además de ser seleccionado en la competencia oficial del Festival de Valladolid. Estos reconocimientos explican el éxito que llevó adelante Vivas.
De qué trata "Tu hijo"
La película sigue a Jaime Jiménez (José Coronado), un padre cuya vida da un giro devastador cuando su hijo Marcos (Pol Monen) es atacado brutalmente al salir de una discoteca y queda gravemente herido.
Frustrado por la lentitud del sistema judicial y consumido la sed de venganza, Jaime decide asumir él mismo la búsqueda de justicia.
Su camino lo lleva a enfrentarse con los responsables de la agresión de su hijo, poniendo en riesgo su propia integridad y la de su familia mientras lucha por hacer justicia a cualquier precio.
Reparto de "Tu hijo"
- José Coronado como Jaime Jiménez
- Ana Wagener como Carmen
- Asia Ortega como Sara
- Pol Monen como Marcos
- Ester Expósito como Andrea
Tráiler de "Tu hijo"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario