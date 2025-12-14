Netflix: la película de suspenso española que está protagonizada por José Coronado

Frustrado por la lentitud del sistema judicial y consumido la sed de venganza, Jaime decide asumir él mismo la búsqueda de justicia.

Su camino lo lleva a enfrentarse con los responsables de la agresión de su hijo, poniendo en riesgo su propia integridad y la de su familia mientras lucha por hacer justicia a cualquier precio.

Reparto de "Tu hijo"

José Coronado como Jaime Jiménez

Ana Wagener como Carmen

Asia Ortega como Sara

Pol Monen como Marcos

Ester Expósito como Andrea

Tráiler de "Tu hijo"