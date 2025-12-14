Netflix: la película protagonizada por Emma Stone que sigue siendo una de las elegidas
Con un elenco de lujo y una trama cargada de acción, risas y zombis, sigue siendo una de las opciones más elegidas por los usuarios.
La plataforma de series y películas de Netflix abrió diciembre con uno de los regresos más atrevidos y entretenidos de su catálogo. Se trata de una comedia con tintes de terror que no escatima en acción ni en situaciones desbordadas, ideal para quienes buscan una historia liviana pero cargada de adrenalina.
Estrenada originalmente en 2019 y ahora disponible en Netflix, esta producción estadounidense se destaca por su humor negro, su ritmo acelerado y un reparto estelar que eleva cada escena. Para la crítica internacional, es una propuesta aún más desfachatada que su antecesora, con más diversión, más exageración y un espíritu completamente desatado.
De qué se trata "Zombieland: Tiro de gracia"
La sinopsis oficial de Zombieland: Tiro de gracia señala: “El grupo de cazadores de zombis vuelve para encontrarse con supervivientes rezagados y luchar contra un nuevo tipo de muertos vivientes”.
En esta secuela, los protagonistas emprenden un viaje que los lleva desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, enfrentándose a nuevas clases de zombis que han evolucionado con el paso del tiempo. Pero más allá de los peligros externos, el mayor desafío será convivir entre ellos, soportando diferencias, roces y conflictos personales en medio del apocalipsis.
Reparto de "Zombieland: Tiro de gracia"
La película cuenta con un elenco de alto nivel, encabezado por figuras reconocidas del cine internacional:
Woody Harrelson (Tallahassee)
Jesse Eisenberg (Columbus)
Emma Stone (Wichita)
Abigail Breslin (Little Rock)
Rosario Dawson (14)
Zoey Deutch (Madison)
Luke Wilson (Albuquerque)
Avan Jogia (Berkeley)
Thomas Middleditch (Flagstaff)
Con actuaciones sólidas y personajes carismáticos, el reparto logra sostener el equilibrio perfecto entre acción, comedia y caos.
Tráiler de "Zombieland: Tiro de gracia"
