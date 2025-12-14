Netflix: la película protagonizada por Emma Stone que sigue siendo una de las elegidas

En esta secuela, los protagonistas emprenden un viaje que los lleva desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, enfrentándose a nuevas clases de zombis que han evolucionado con el paso del tiempo. Pero más allá de los peligros externos, el mayor desafío será convivir entre ellos, soportando diferencias, roces y conflictos personales en medio del apocalipsis.