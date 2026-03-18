Netflix: la película de suspenso protagonizada por Morgan Freeman que conmueve con su historia

Más allá del misterio, la película se centra en los dilemas éticos que surgen a lo largo del camino, lo que la convierte en una historia que invita a reflexionar incluso después de haber terminado.

Reparto de Desapareció una noche

El elenco de la película está compuesto por actores reconocidos que aportan profundidad a la historia y elevan el nivel dramático del relato.

Entre los protagonistas se encuentran:

Casey Affleck como Patrick Kenzie

Michelle Monaghan como Angela Gennaro

Morgan Freeman como Jack Doyle

Ed Harris como Remy Bressant

Amy Ryan como Helene McCready

John Ashton como Nick Poole

Amy Madigan

Titus Welliver

Las actuaciones fueron uno de los puntos más valorados por la crítica, especialmente por la forma en que logran transmitir la complejidad emocional de los personajes.

Tráiler de Desapareció una noche