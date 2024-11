Netflix: la producción turca de pocos capítulos que narra una historia de los '80

"Ersan Kuneri" nos presenta la vida de un famoso director de cine turco especializado en películas eróticas que decide revisar su carrera y explorar nuevos géneros cinematográficos, como la ciencia ficción, la acción medieval e incluso el drama. Esta decisión marca un punto de inflexión en su vida profesional y personal, llevando al espectador por un recorrido repleto de situaciones desopilantes y momentos reflexivos.

La serie está protagonizada por Cem Ylmaz, quien también es su creador. A través de una entrevista retrospectiva, el ahora anciano Ersan recuerda las películas que definieron su carrera y las excéntricas personalidades que marcaron su camino. Cada capítulo es un homenaje al cine turco y una ventana al peculiar mundo del protagonista.

El elenco de "Ersan Kuneri" está compuesto por actores destacados que dan vida a los personajes que acompañan al protagonista en su viaje cinematográfico:

Cada actor aporta su propio estilo y humor, enriqueciendo la trama y logrando que los personajes sean memorables.

Embed - The Life and Movies of Eran Kuneri | Official Trailer | Netflix