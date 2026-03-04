Oscar Martínez y Matías Mayer protagonizan la nueva película de Netflix hecha en Argentina
"El último gigante" acaba de presentar su tráiler y confirmó su fecha de estreno. La cinta fue filmada en Misiones y está dirigida por Marcos Carnevale.
El cine argentino vuelve a aterrizar en Netflix porque finalmente se acaba de revelar el tráiler oficial de El último gigante, una de las producciones locales más esperadas del año. La película no solo destaca por su factura nacional, sino que marca el regreso a la pantalla argentina de Oscar Martínez, uno de los actores más prestigiosos del país, bajo la dirección y el guion de Marcos Carnevale. El filme tiene programado su desembarco global en el catálogo del gigante del streaming para el próximo 1° de abril.
Un relato sobre la redención y los vínculos familiares
La trama de El último gigante nos introduce en la vida de Boris,, quien se desempeña como un guía turístico carismático en el majestuoso entorno de las Cataratas del Iguazú. Su existencia, aparentemente en equilibrio, sufre un giro drástico cuando el padre que lo abandonó en su infancia reaparece repentinamente.
Lo que inicialmente se presenta como una reunión cargada de tensión y resentimiento, evoluciona hacia un trayecto personal de sanación. La narrativa explora la posibilidad de reconstruir una relación rota por el tiempo y el olvido, enfrentando a los protagonistas a sus propias sombras para determinar si existe espacio para una segunda oportunidad. Según la premisa del filme, la historia busca ser una profunda invitación a reflexionar sobre la capacidad del perdón como herramienta de transformación humana.
Paisajes misioneros y un elenco de lujo
Uno de los atractivos visuales más destacados de la película es su locación. El rodaje se llevó a cabo íntegramente en los escenarios naturales de la provincia de Misiones, utilizando la imponencia de las Cataratas del Iguazú como un personaje más dentro del drama íntimo que atraviesan los protagonistas.
El proyecto cuenta con un despliegue actoral de primer nivel. Acompañan a Oscar Martínez figuras como Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano, sumando además la participación especial de Luis Luque. La producción es el resultado de una colaboración entre Leyenda Films y Kuarzo International Films, con un equipo técnico liderado por Ignacio Rey, Rocío Gort, Martín Kweller y el propio Carnevale.
Fecha de estreno y detalles técnicos
Para los amantes del cine en pantalla grande, El último gigante tendrá un paso previo por las salas nacionales. El estreno en cines selectos de Argentina está previsto para el 26 de marzo, una semana antes de su llegada a la plataforma digital.
La ficha técnica del filme garantiza una calidad cinematográfica de alto estándar, con Horacio Maira en la dirección de fotografía, Graciela Fraguglia en el diseño de arte y la música original compuesta por Iván Wyszogrod. Con esta combinación de talentos, Netflix apuesta nuevamente por el contenido regional con una historia que promete emocionar a la audiencia local e internacional.
