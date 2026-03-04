Oscar Martínez y Matías Mayer protagonizan la nueva película de Netflix hecha en Argentina

el ultimo gigante Foto: (Netflix)

El proyecto cuenta con un despliegue actoral de primer nivel. Acompañan a Oscar Martínez figuras como Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano, sumando además la participación especial de Luis Luque. La producción es el resultado de una colaboración entre Leyenda Films y Kuarzo International Films, con un equipo técnico liderado por Ignacio Rey, Rocío Gort, Martín Kweller y el propio Carnevale.

Fecha de estreno y detalles técnicos

Para los amantes del cine en pantalla grande, El último gigante tendrá un paso previo por las salas nacionales. El estreno en cines selectos de Argentina está previsto para el 26 de marzo, una semana antes de su llegada a la plataforma digital.

La ficha técnica del filme garantiza una calidad cinematográfica de alto estándar, con Horacio Maira en la dirección de fotografía, Graciela Fraguglia en el diseño de arte y la música original compuesta por Iván Wyszogrod. Con esta combinación de talentos, Netflix apuesta nuevamente por el contenido regional con una historia que promete emocionar a la audiencia local e internacional.