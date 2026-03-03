Después de "Cumbres Borrascosas": por qué "Orgullo & Prejuicio" es el romance que el streaming necesita
Netflix confirmó el estreno de la serie sobre "Orgullo & Prejuicio" para este 2026. Los detalles y por qué puede ser la adaptación del año.
Después de "Cumbres Borrascosas", protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, tal vez el streaming necesite exactamente lo contrario: una historia donde el amor no destruya todo a su paso, sino donde las personas aprendan a cambiar para poder amar. Porque si algo diferencia a "Orgullo y Prejuicio", la novela de Jane Austen, es que su romance no nace de la obsesión, sino del aprendizaje.
Durante años, las adaptaciones de "Cumbres Borrascosas" nos recordaron que hay amores que arrasan con todo: intensos, salvajes, imposibles de domesticar. Heathcliff y Catherine se aman como si el mundo fuera a acabarse mañana. Y tal vez por eso su historia sigue fascinando: porque representa la pasión en su forma más destructiva.
Sin embargo, "Orgullo y Prejuicio" propone algo mucho más cercano a la vida real. El amor entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy no empieza con deseo ni con admiración. Empieza con una mala impresión: ella cree que él es arrogante, él cree que ella es inferior a su mundo. Y en esa equivocación inicial vive uno de los conflictos más humanos de todos: el miedo a admitir que juzgamos mal a alguien.
Porque todos lo hicimos alguna vez, todos creímos conocer a alguien demasiado rápido. Elizabeth representa algo profundamente moderno: la inteligencia emocional de quien confía en su criterio, pero también aprende a revisarlo. Darcy, en cambio, encarna otra dificultad muy humana: la de quienes sienten profundamente pero no saben cómo mostrarse vulnerables.
Por eso su romance no es inmediato, ni perfecto, sino que es un proceso. Elizabeth tiene que aceptar que su orgullo la llevó a interpretar todo de la peor manera posible. Darcy, en tanto, se ve obligado a enfrentar algo todavía más difícil: reconocer que su posición social lo volvió arrogante y que debe cambiar si quiere ser digno del amor que siente.
Y es ahí donde "Orgullo y prejuicio" se vuelve una historia profundamente romántica. No porque el amor lo resuelva todo, sino porque ambos personajes crecen antes de encontrarse en el medio. Quizás por eso, en un momento en que el streaming está lleno de romances intensos, dramáticos o explosivos, esta historia sigue siendo necesaria. Porque recuerda algo que a veces olvidamos: el amor más duradero no siempre es el más apasionado y a veces es el que llega después de aprender a mirar de nuevo.
Es por esto que la adaptación que prepara Netflix puede ser un antes y un después en esta historia que, a pesar de que pasan los siglos, sigue siendo recordada por el curso de su romance y por la inteligencia emocional que tiene la literatura que hay detrás.
Netflix tiene en sus manos la posibilidad de no solo contarnos un romance, sino de hacernos sentir, una vez más, esa tensión eléctrica que surge cuando dos inteligencias superiores chocan en un salón de baile. Porque al final del día, todos seguimos buscando ese momento en que el orgullo cede y el prejuicio se desvanece, confirmando que Jane Austen, siglos después, sigue siendo la dueña absoluta de nuestras estanterías literarias, pero por sobre todo, de nuestra educación sentimental.
