Después de "Cumbres Borrascosas": por qué "Orgullo & Prejuicio" es el romance que el streaming necesita

Por eso su romance no es inmediato, ni perfecto, sino que es un proceso. Elizabeth tiene que aceptar que su orgullo la llevó a interpretar todo de la peor manera posible. Darcy, en tanto, se ve obligado a enfrentar algo todavía más difícil: reconocer que su posición social lo volvió arrogante y que debe cambiar si quiere ser digno del amor que siente.

Y es ahí donde "Orgullo y prejuicio" se vuelve una historia profundamente romántica. No porque el amor lo resuelva todo, sino porque ambos personajes crecen antes de encontrarse en el medio. Quizás por eso, en un momento en que el streaming está lleno de romances intensos, dramáticos o explosivos, esta historia sigue siendo necesaria. Porque recuerda algo que a veces olvidamos: el amor más duradero no siempre es el más apasionado y a veces es el que llega después de aprender a mirar de nuevo.

Es por esto que la adaptación que prepara Netflix puede ser un antes y un después en esta historia que, a pesar de que pasan los siglos, sigue siendo recordada por el curso de su romance y por la inteligencia emocional que tiene la literatura que hay detrás.

orgullo y prejuicio

Netflix tiene en sus manos la posibilidad de no solo contarnos un romance, sino de hacernos sentir, una vez más, esa tensión eléctrica que surge cuando dos inteligencias superiores chocan en un salón de baile. Porque al final del día, todos seguimos buscando ese momento en que el orgullo cede y el prejuicio se desvanece, confirmando que Jane Austen, siglos después, sigue siendo la dueña absoluta de nuestras estanterías literarias, pero por sobre todo, de nuestra educación sentimental.