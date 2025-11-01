Netflix: la película se estrenó hace poco y es una de las mas elegidas

La historia está basada en hechos reales y se inspira en el libro Hacia rutas salvajes (1996) del periodista y montañista Jon Krakauer, que reconstruyó la vida de McCandless a partir de sus diarios y los testimonios de quienes lo conocieron. La combinación entre aventura, filosofía y naturaleza hace de esta película una experiencia cinematográfica inolvidable.

Reparto de "Aventura en Alaska"

El elenco reúne a grandes figuras del cine estadounidense, encabezadas por Emile Hirsch, quien entrega una interpretación intensa y profunda como Christopher McCandless. Lo acompañan:

Emile Hirsch como Christopher McCandless / Alexander Supertramp

Marcia Gay Harden como Billie McCandless

William Hurt como Walt McCandless

Jena Malone como Carine McCandless

Catherine Keener como Jan Burres

Brian H. Dierker como Rainey

Hal Holbrook como Ron Franz

Tráiler de "Aventura en Alaska"