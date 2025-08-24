Un romance prohibido: la película alemana de Netflix que eleva la temperatura
Una historia cargada de deseo y tensión acaba de llegar a la plataforma para convertirse en una de las películas más comentadas del año.
Los estrenos de Netflix en agosto no dejaron a nadie indiferente, pero uno en particular encendió todas las conversaciones. Se trata de una producción alemana que combina drama, romance y escenas subidas de tono, lo que la transformó rápidamente en una de las favoritas entre los suscriptores de la plataforma.
La crítica la ha señalado como una apuesta audaz dentro del catálogo, por su capacidad de mezclar una historia intensa con personajes atrapados en un juego de pasiones y sospechas. Su relato se mueve entre lo sensual y lo perturbador, ofreciendo al espectador una trama donde los límites entre el deseo y el peligro se desdibujan.
Con una duración de 1 hora y 43 minutos, esta película se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un relato atrapante y elevado de tono. En un mes como septiembre, lleno de lanzamientos en la plataforma, esta producción se mantiene en el centro de la escena y confirma que los dramas europeos siguen teniendo un lugar especial en el público global.
De qué trata "Caerás"
La historia sigue a Lilli (Svenja Jung), una joven que viaja a visitar a su hermana Valeria (Tijan Marei) y descubre que está comprometida con Manu (Victor Meutelet), un hombre del que desconfía desde el primer momento. En medio de esta situación, aparece Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, cuya presencia despierta en ella un torbellino de sensaciones que pronto la llevan a dejarse arrastrar por un romance prohibido.
El film dirigido por Sherry Hormann y escrito por Stefanie Sycholt combina tensión familiar con encuentros apasionados, explorando hasta dónde puede llegar una mujer cuando se enfrenta a sus propios deseos más intensos.
Reparto de "Caerás"
-
Svenja Jung como Lilli
Theo Trebs como Tom
Tijan Marei como Valeria
Thomas Kretschmann como Nick
Victor Meutelet como Manu
Antje Traue como Bea
Lucía Barrado como Girasol
Anton Kostov como Juan
Tráiler de "Caerás"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario