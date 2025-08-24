Un romance prohibido: la película alemana de Netflix que eleva la temperatura

Con una duración de 1 hora y 43 minutos, esta película se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un relato atrapante y elevado de tono. En un mes como septiembre, lleno de lanzamientos en la plataforma, esta producción se mantiene en el centro de la escena y confirma que los dramas europeos siguen teniendo un lugar especial en el público global.