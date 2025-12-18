Netflix: la miniserie familiar que llegó a la plataforma y sorprende por su dramatismo, humor y ternura
Netflix suma un drama familiar de 6 episodios que combina humor, ternura y conflictos cotidianos, ideal para maratonear y emocionarse sin caer en golpes bajos.
Dentro de las novedades de Netflix, esta serie titulada Un papá soltero llegó el 12 de diciembre de 2025 y rápidamente empezó a destacarse en el catálogo. Creada por Neeraj Udhwani e Ishita Moitra, propone un formato ágil de 6 capítulos donde se combinan humor y drama familiar lo que la ubicó entre las series y películas más comentadas de la plataforma.
La historia se centra en Gaurav, un soltero relajado cuya rutina se rompe por completo cuando encuentra un bebé en el baúl de su auto. Sin apoyo, sin experiencia y con la desaprobación de su familia, decide asumir el desafío de convertirse en padre soltero, enfrentando miedos, prejuicios y situaciones inesperadas.
A lo largo de los episodios, la serie de Netflix muestra su pelea con la agencia de adopción, la presión social y una familia tan caótica como entrañable. Con un tono cálido y actual, Un papá soltero se consolida como una opción ideal para quienes buscan series emotivas y livianas para maratonear.
De qué trata "Un papá soltero"
La sinopsis oficial de la serie Un papá soltero adelanta una historia tan insólita como emotiva: un soltero relajado se topa con un bebé en su auto y toma la decisión de criarlo por su cuenta, sin respaldo familiar, sin experiencia y contra todo pronóstico.
A partir de ese momento, Gaurav, interpretado por Kunal Khemu, debe enfrentarse a una familia tan excéntrica como intensa, a los obstáculos de la agencia de adopciones y a los prejuicios de la sociedad. En ese recorrido, la serie de Netflix pone el foco en los desafíos de ser padre soltero, combinando humor, ternura y conflictos bien actuales.
Reparto de "Un papá soltero"
- Kunal Khemu (Gaurav Gehlot)
- Neha Dhupia (Mrs Nehra)
- Manoj Pahwa (Jatin Gehlot)
- Prajakta Koli (Namrata)
- Ayesha Raza Mishra (Poonam Gehlot)
- Ankur Rathee (Goldie)
- Isha Talwar (Aparna)
- Dayanand Shetty (Parbat Singh)
- Suhail Nayyar (Pawan)
Tráiler de "Un papá soltero"
