Netflix: la miniserie familiar que llegó a la plataforma y sorprende por su dramatismo, humor y ternura

Dentro de las novedades de Netflix, esta serie titulada Un papá soltero llegó el 12 de diciembre de 2025 y rápidamente empezó a destacarse en el catálogo. Creada por Neeraj Udhwani e Ishita Moitra, propone un formato ágil de 6 capítulos donde se combinan humor y drama familiar lo que la ubicó entre las series y películas más comentadas de la plataforma.