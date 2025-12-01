Netflix: la serie con humor negro y drama que fue un gran éxito en la plataforma

La sinopsis oficial de Netflix resume su esencia: "Un crimen del pasado obliga a una neoyorquina privilegiada a cumplir su condena en una cárcel de mujeres. Una vez tras las rejas, no tarda en hacer amigas... y enemigas".

Reparto de "Orange is the New Black"

La serie cuenta con un elenco coral que se volvió clave para su éxito. Muchas de sus actrices fueron premiadas o impulsaron su carrera gracias a esta producción de Netflix.

Taylor Schilling

Kate Mulgrew

Laura Prepon

Jason Biggs

Natasha Lyonne

Michael Harney

Uzo Aduba

Danielle Brooks

Samira Wiley

Dascha Polanco

Selenis Leyva

Trailer de "Orange is the New Black"