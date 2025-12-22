Netflix: la serie francesa que tuvo mucho éxito por su alta calidad de producción
Su historia intensa, cargada de misterio, drama y suspenso extremo, la posicionó rápidamente entre las series y películas más vistas del 2025.
Netflix volvió a dar en el blanco con un estreno que no pasó desapercibido. Dentro de su amplio catálogo de series y películas, una ficción francesa se destacó por su impactante relato, su cuidada puesta en escena y una tensión constante que mantiene al espectador atrapado desde el primer episodio.
Ideal para ver de un solo tirón, esta serie corta se convirtió en una de las grandes revelaciones del segundo semestre del año. Con episodios que rondan entre los 40 minutos y una hora, la propuesta combina drama, intriga y giros inesperados que la llevaron a escalar posiciones en el top mundial de Netflix.
Desde su llegada a la plataforma el 9 de julio de 2025, la serie no dejó de sumar reproducciones y comentarios positivos, consolidándose como una de las mejores producciones francesas recientes dentro del servicio de streaming.
De qué trata la serie Sol negro
La historia tiene como protagonista a Alba (Ava Baya), una mujer que intenta dejar atrás un pasado tormentoso y comienza a trabajar en una finca de rosas. Sin embargo, su nueva vida se ve abruptamente alterada cuando su jefe aparece asesinado y ella se convierte en la principal sospechosa del crimen.
Un descubrimiento inesperado y la aparición de un testamento que la incluye desencadenan una trama llena de secretos, traiciones y tensión, poniendo en riesgo la vida de Alba y obligándola a enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo.
Reparto de Sol negro
-
Ava Baya (Alba)
Amina Ben Ismail (Noor)
Isabelle Adjani (Béatrice)
Thibault de Montalembert (Arnaud)
Simon Ehrlacher (Valentín)
Guillaume Gouix (Mathieu)
Claire Romain (Manon)
Tráiler de Sol negro
