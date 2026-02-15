Netflix: la serie mexicana, de comedia y romance que no deja de sumar reproducciones
Llegó a la plataforma el 1 de enero del 2026 y se posiciona como uno de los éxitos de este año. La protagonizan Diego Klein y Ana González Bello. De qué trata y cuántos episodios tiene.
Las series latinoamericanas marcaron tendencia durante el 2025 y se consolidan en el mundo del streaming durante este 2026, con Netflix y HBO incorporando producciones que destacan por historias intensas y personajes auténticos.
El estreno más comentado fue “Amor de oficina”, serie mexicana de comedia romántica disponible desde el 1 de enero, protagonizada por Diego Klein y Ana González Bello, con la dirección de Nadia Ayala y los hermanos Sariñana.
Con solo ocho episodios, logró captar rápidamente la atención del público gracias a sus giros inesperados. Este fenómeno se presenta como una de las grandes sensaciones de este año en la plataforma.
De qué trata "Amor de oficina"
La serie narra la rivalidad entre una trabajadora ambiciosa y el hijo del dueño de una empresa de ropa interior, quienes luchan por convertirse en el próximo CEO.
En medio de estrategias, competencia y desafíos laborales, surge un romance inesperado que complica sus objetivos y genera tensiones en la oficina.
Con humor mexicano y momentos de alta intensidad que cautiva a los espectadores, la historia presenta capítulos de tan solo 35 minutos cada uno.
Reparto de "Amor de oficina"
El éxito detrás de esta serie no solo es producto de su historia, sino también por el gran elenco que presenta. Con actores de excelente recorrido en el mundo del cine, estos son las principales figuras de "Amor de oficina":
- Diego Klein como Mateo
- Ana González Bello como Graciela
- Martha Reyes como Mariel
- Paola Fernández como Larissa
- Alexis Ayala como Don Enrique
- Nicolás de Llaca como Víctor
- Marco León como Bobby
- Fernando Memije como Lalo
Tráiler de "Amor de oficina"
