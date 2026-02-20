Netflix: la película brasileña que llegó a la plataforma y atrapa por su drama y acción
Un film sudamericano muy esperado acumula visualizaciones a mansalva y está colocado entre los mejores dentro de su género.
Netflix acaba de dar un gran salto de calidad con la llegada de la película "Aviso general: Hermandad", una producción brasileña que la está rompiendo en visualizaciones y llegó a la plataforma para ser una de las más vistas del 2026.
Esta nueva película es perfecta para los suscriptores que aman las entregas de drama y acción. La cinta está escrita y dirigida por Pedro Morelli, y ha tenido muy buena aceptación por parte de los usuarios que ya la vieron. El estreno fue el 12 de febrero de 2026, con una duración de 1 hora y 44 minutos.
De qué trata "Aviso general: Hermandad"
“Cristiana siempre ha sido el pilar de la Hermandad. Pero todo cambia cuando un motín organizado paraliza la ciudad más grande de Sudamérica”, describe la sinópsis oficial de la plataforma.
El público se encontrará con la historia de los miembros de la Hermandad, quiénes se enfrentan a un momento crítico, cuando el traslado de líderes a cárceles de máxima seguridad, amenaza el equilibrio del grupo.
Elisa, hija de Edson, fundador de la Hermandad, es una joven de 18 años criada al margen de la delincuencia y secuestrada por policías corruptos. Mientras su tía Cristina intenta rescatarla, la facción ordena la “Salve Geral”: una ola de ataques violentos contra comisarías y fuerzas de seguridad de San Pablo.
Reparto de "Aviso general: Hermandad"
- Naruna Costa (Cristina)
- Seu Jorge (Edson)
- Camilla Damiao (Elisa)
- David Santos (Borges)
- Hermila Guedes (Darlene)
- Enio Cavalcante (Anselmo)
- Marcélia Cartaxo (Doña Ángela)
- Samurai Cria (Wesley)
- Flávio Baiocchi (Rui)
Tráiler de "Aviso general: Hermandad"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario