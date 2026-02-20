Así confirmó Netflix la tercera temporada de "En el barro" tras el éxito mundial: el video de "Gladys Borges"
La serie, que lideró el Top 10 en Argentina y alcanzó el Top 10 global, volverá con nuevas historias y personajes que profundizan el drama carcelario femenino.
Netflix confirmó la tercera temporada de En el barro, apenas días después del estreno de su segunda entrega, que se convirtió en un verdadero fenómeno: ingresó al Top 10 global semanal y se posicionó como la serie más vista en Argentina durante la última semana.
La plataforma, a través de su cuenta de Instagram CheNetflix, compartió un video que capturó la atención de los fanáticos, donde la protagonista de este spin-off, Ana Garibaldi, se enfrenta a la pregunta "¿En el barro va a tener tercera temporada?". En un primer momento, la actriz amagó a irse hacia el lado del "no", generando tensión entre los seguidores, pero finalmente, con una sonrisa, caminó hacia el "sí", confirmando la continuación de la historia que sigue de cerca la vida de las presas de La Quebrada.
La tercera temporada promete expandir aún más el universo carcelario femenino que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, explorando conflictos internos, rivalidades y la compleja dinámica entre las internas. Según informaron desde Netflix, se espera la vuelta de personajes que quedaron pendientes tras la segunda temporada, como los de María Becerra y Juana Molina, cuyas historias quedaron abiertas y despertaron gran curiosidad entre los espectadores.
La serie, realizada junto a Underground, división de Telemundo Studios, se consolidó como un producto de alto impacto internacional, combinando drama, suspenso y la crudeza de la vida en la cárcel, con un enfoque centrado en mujeres fuertes que luchan por sobrevivir dentro de un sistema hostil.
Desde su estreno el 13 de febrero, la segunda temporada de En el barro 2 no solo lideró el Top 10 semanal en Argentina, sino que también alcanzó reconocimiento en otros países de América y Europa, como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.
Incluso logró posicionarse en el Top 10 global semanal de Netflix en el puesto #6 entre series de habla no inglesa, acumulando 2,5 millones de visualizaciones en todo el mundo, un dato que confirma su resonancia internacional y la fidelidad de su audiencia. Con esta tercera temporada, la plataforma busca consolidar aún más la serie como un referente del drama carcelario femenino, mientras sus protagonistas continúan atravesando tramas que combinan tensión, emoción y la crudeza de la vida detrás de los muros de La Quebrada.
