Así confirmó Netflix la tercera temporada de "En el barro" tras el éxito mundial: el video de "Gladys Borges"

La plataforma, a través de su cuenta de Instagram CheNetflix, compartió un video que capturó la atención de los fanáticos, donde la protagonista de este spin-off, Ana Garibaldi, se enfrenta a la pregunta "¿En el barro va a tener tercera temporada?". En un primer momento, la actriz amagó a irse hacia el lado del "no", generando tensión entre los seguidores, pero finalmente, con una sonrisa, caminó hacia el "sí", confirmando la continuación de la historia que sigue de cerca la vida de las presas de La Quebrada.