Netflix: la serie turca que promete ser una de las más románticas del año

A lo largo de sus ocho episodios, la serie se detiene en los silencios, en los gestos mínimos y en las decisiones irreversibles, construyendo un relato donde amar no siempre alcanza y donde el miedo a perder puede convertirse en la causa principal de la pérdida.

Disponible en Latinoamérica, Estados Unidos y España a través de Netflix, Amar, perder ya se perfila como una de las series románticas más fuertes del 2026 y una opción ideal para quienes disfrutan de historias profundas y emocionalmente potentes.

Reparto de Amar, perder

El elenco está compuesto por reconocidas figuras de la televisión turca:

brahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

Tark Papuççuolu

Deniz Türkali

Menderes Samanclar

Sinan Bengier

Asuman Çakr

Las interpretaciones aportan profundidad a un relato que apuesta por la emoción contenida y los conflictos internos más que por los golpes de efecto.

Tráiler de Amar, perder