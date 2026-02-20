Netflix: la serie turca que promete ser una de las más románticas del año
Se trata de una serie de 8 episodios que combina romance, conflicto familiar y decisiones que cambian destinos para siempre.
Con un tono íntimo y emocional, la ficción se aleja del melodrama clásico y propone una mirada más realista sobre el amor adulto. La historia explora las consecuencias de las elecciones difíciles, la culpa, el perdón y las heridas que deja una relación cuando se transforma en pérdida.
El gran protagonista es brahim Celikkol, uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, que vuelve a conquistar a la audiencia con un papel cargado de matices.
De qué trata Amar, perder
La trama gira en torno a Afife y Kemal (brahim Çelikkol).
Afife es una guionista que atraviesa una fuerte crisis económica y arrastra una deuda importante. Kemal, en cambio, es el atractivo heredero de un poderoso cobrador de deudas, marcado por el peso del legado familiar.
Aunque sus mundos parecen opuestos, el destino los une en una historia de amor tan intensa como imposible. Ambos tienen misiones diferentes y responsabilidades que los enfrentan, pero los sentimientos terminan marcando para siempre el rumbo de sus vidas y el de sus familias.
A lo largo de sus ocho episodios, la serie se detiene en los silencios, en los gestos mínimos y en las decisiones irreversibles, construyendo un relato donde amar no siempre alcanza y donde el miedo a perder puede convertirse en la causa principal de la pérdida.
Disponible en Latinoamérica, Estados Unidos y España a través de Netflix, Amar, perder ya se perfila como una de las series románticas más fuertes del 2026 y una opción ideal para quienes disfrutan de historias profundas y emocionalmente potentes.
Reparto de Amar, perder
El elenco está compuesto por reconocidas figuras de la televisión turca:
brahim Çelikkol
Emine Meyrem
Yasemin Kay Allen
Tark Papuççuolu
Deniz Türkali
Menderes Samanclar
Sinan Bengier
Asuman Çakr
Las interpretaciones aportan profundidad a un relato que apuesta por la emoción contenida y los conflictos internos más que por los golpes de efecto.
Tráiler de Amar, perder
