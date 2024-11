Netflix: la serie protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Steven Spielberg que es furor

De qué trata "El Pacífico"

La serie narra las vivencias de dos soldados estadounidenses que lucharon contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en los libros "With the Old Breed" de Eugene Sledge y "Helmet for My Pillow" de Robert Leckie, la trama se centra en cómo estos hombres enfrentaron las duras condiciones del conflicto en el Pacífico.

Considerada como sucesora de Hermanos de Sangre, "El Pacífico" se destaca por su enfoque intenso y humano, mostrando no solo las batallas sino también las consecuencias emocionales de la guerra. La serie ha sido descrita como "brillante y brutal" por la crítica especializada, destacándose como una de las mejores adaptaciones bélicas en televisión.

Reparto de "El Pacífico"

James Badge Dale

Joseph Mazzello

Jon Seda

Ashton Holmes

Rami Malek

Josh Helman

Martin McCann

Keith Nobbs

Toby Leonard Moore

Nathin Art Butler

Tráiler de "El Pacífico"

