Netflix: la producción argentina con un tono sarcástico y cómico que recién llegó

Con solo 6 capítulos, esta ficción combina drama y comedia con un tono sarcástico, agridulce y cargado de suspenso.

Estrenada el 1 de enero de 2026, la propuesta se destaca por su mirada sobre la amistad, las segundas oportunidades y las decisiones que marcan un antes y un después. La historia avanza con ritmo ágil, diálogos filosos y personajes femeninos fuertes que sostienen un relato tan entretenido como intenso.

Basada en novelas de una reconocida autora argentina, la serie construye una trama donde el pasado y el presente se cruzan constantemente, obligando a sus protagonistas a enfrentar aquello que intentaron dejar atrás.

De qué trata El tiempo de las moscas

La sinopsis oficial de Netflix sobre El tiempo de las moscas señala: “Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar”.

La historia sigue a Inés y La Manca, dos mujeres que se conocieron en la cárcel y que, tras recuperar la libertad, deciden apoyarse mutuamente para empezar de nuevo. Sin embargo, un encargo sospechoso despierta todas las alarmas y las coloca nuevamente al borde del delito.

A medida que avanzan los episodios, ambas intuyen que han caído en una trampa y se ven obligadas a convertirse en investigadoras de su propia vida. Entre engaños, peligros y situaciones cargadas de humor negro, la serie logra un equilibrio entre tensión y comedia.

Reparto de El tiempo de las moscas

La serie está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes lideran un elenco de alto nivel dentro de la ficción argentina. El reparto se completa con:

  • Carla Peterson (Inés)
  • Nancy Dupláa (La Manca)
  • Valeria Lois
  • Julia Dorto
  • Osky Guzmán
  • Jimena Anganuzzi
  • Diego Velázquez
  • Carlos Belloso
  • Ana Castro

La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, mientras que el guion fue desarrollado por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica especializada destacó su tono particular y su capacidad para seducir desde el humor sin perder profundidad narrativa.

Tráiler de El tiempo de las moscas

