Netflix: la producción argentina con un tono sarcástico y cómico que recién llegó

Reparto de El tiempo de las moscas

La serie está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes lideran un elenco de alto nivel dentro de la ficción argentina. El reparto se completa con:

Carla Peterson (Inés)

(Inés) Nancy Dupláa (La Manca)

(La Manca) Valeria Lois

Julia Dorto

Osky Guzmán

Jimena Anganuzzi

Diego Velázquez

Carlos Belloso

Ana Castro

La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, mientras que el guion fue desarrollado por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica especializada destacó su tono particular y su capacidad para seducir desde el humor sin perder profundidad narrativa.

Tráiler de El tiempo de las moscas

