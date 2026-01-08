Netflix: la producción argentina con un tono sarcástico y cómico que recién llegó
Con solo 6 capítulos, esta ficción combina drama y comedia con un tono sarcástico, agridulce y cargado de suspenso.
Estrenada el 1 de enero de 2026, la propuesta se destaca por su mirada sobre la amistad, las segundas oportunidades y las decisiones que marcan un antes y un después. La historia avanza con ritmo ágil, diálogos filosos y personajes femeninos fuertes que sostienen un relato tan entretenido como intenso.
Basada en novelas de una reconocida autora argentina, la serie construye una trama donde el pasado y el presente se cruzan constantemente, obligando a sus protagonistas a enfrentar aquello que intentaron dejar atrás.
De qué trata El tiempo de las moscas
La sinopsis oficial de Netflix sobre El tiempo de las moscas señala: “Recién salidas de prisión y sin opciones, dos mujeres manejan un negocio de fumigación, hasta que una clienta turbia las arrastra de vuelta a la vida que lucharon por dejar”.
La historia sigue a Inés y La Manca, dos mujeres que se conocieron en la cárcel y que, tras recuperar la libertad, deciden apoyarse mutuamente para empezar de nuevo. Sin embargo, un encargo sospechoso despierta todas las alarmas y las coloca nuevamente al borde del delito.
A medida que avanzan los episodios, ambas intuyen que han caído en una trampa y se ven obligadas a convertirse en investigadoras de su propia vida. Entre engaños, peligros y situaciones cargadas de humor negro, la serie logra un equilibrio entre tensión y comedia.
Reparto de El tiempo de las moscas
La serie está protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes lideran un elenco de alto nivel dentro de la ficción argentina. El reparto se completa con:
- Carla Peterson (Inés)
- Nancy Dupláa (La Manca)
- Valeria Lois
- Julia Dorto
- Osky Guzmán
- Jimena Anganuzzi
- Diego Velázquez
- Carlos Belloso
- Ana Castro
La dirección está a cargo de Ana Katz y Benjamín Naishtat, mientras que el guion fue desarrollado por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich. La crítica especializada destacó su tono particular y su capacidad para seducir desde el humor sin perder profundidad narrativa.
Tráiler de El tiempo de las moscas
