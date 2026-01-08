Netflix: la película de Tarantino que trasciende épocas y sigue siendo un éxito
Con la participación de John Travolta y Uma Thurman, este film se estrenó en la década del 90 y es uno de los más exitosos del mundo cinematográfico. Los detalles en la nota.
A lo largo de los años se pueden encontrar diferentes películas o series que causaron una revolución en el mundo cinematográfico, conquistado la atención de millones de espectadores y siendo reconocidas mediante diferentes galardones. Algunas de estas producciones, en la actualidad, están presentes en las plataformas de streaming más populares, como Netflix o HBO.
En el cierre del 2025, Netflix volvió a captar la atención de los cinéfilos al sumar a su catálogo un clásico del séptimo arte. Se trata de una obra que marcó un antes y un después en el cine moderno y que, pese al paso del tiempo, mantiene vigente su narrativa.
Bajo la dirección de Quentin Tarantino, la película reúne a un elenco estelar encabezado por John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y Bruce Willis. Estrenada en los años 90, Pulp Fiction es una de las producciones más icónicas de la industria del cine.
De qué trata Pulp Fiction
La historia se desarrolla a partir de relatos que no siguen un orden tradicional, sino que se cruzan y se resignifican a medida que avanza la película. Cada segmento aporta una mirada distinta sobre el mundo criminal de Los Ángeles, combinando violencia, humor negro y reflexiones inesperadas.
Más allá de su forma narrativa, la película se destaca por diálogos memorables y personajes que rompen con los moldes clásicos del cine de mafiosos. Tarantino, en este film, construye escenas icónicas que dejaron huella en la pantalla grande, lanzando al éxito la carrera de Travolta y consolidándose como una de las mejores obras jamás vista.
Reparto de Pulp Fiction
- John Travolta: Vincent Vega
- Samuel L. Jackson: Jules Winnfield
- Uma Thurman: Mia Wallace
- Bruce Willis: Butch Coolidge
- Harvey Keitel: Winston "El Lobo" Wolfe
- Tim Roth: "Pumpkin"
Tráiler de Pulp Fiction
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario