Netflix: las tres películas de comedia que te van a divertir mucho

Planeta solteros: una aventura en Grecia

image

Cinco amigos deciden viajar juntos a Grecia para disfrutar de unas vacaciones soñadas. Pero el viaje da un giro cuando empiezan a desconfiar de la pareja de uno de ellos, que podría ser un estafador buscado por la policía. Una comedia fresca, con paisajes paradisíacos y enredos románticos.

Luna de miel en familia

image

Protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, cuenta la historia de Jim y Lauren, dos padres solteros que se conocen en una cita fallida. Convencidos de que nunca volverán a verse, el destino los reúne en un resort donde la convivencia dará lugar a las situaciones más cómicas y entrañables.

Estas tres producciones son ejemplos perfectos de cómo Netflix sigue apostando por comedias que combinan romance, amistad y enredos disparatados, logrando que el espectador pase un momento liviano y lleno de risas.