Netflix películas: la producción de acción con una trama increíble que es furor
Esta película imperdible te hará vivir cada escena al máximo y se posiciona como la mejor opción entre todo el catálogo de Netflix.
Sencilla, intensa y atrapante, esta de las mejores películas de Netflix es Wheelman, un film estadounidense de 2017 que muchos aún no descubrieron y que promete dejarte más que satisfecho. Además de su trama que mantiene al borde de la butaca, la producción guarda dos detalles que sorprenden a cualquier espectador.
Wheelman combina acción y suspenso, escrita y dirigida por Jeremy Rush, con un elenco destacado encabezado por Frank Grillo, Garret Dillahunt, Shea Whigham y Caitlin Carmichael.
La película, de 1 hora y 22 minutos, llegó a Netflix en octubre de 2017 y propone un viaje de tensión constante que no da respiro. Entre las curiosidades que hacen única a esta producción, supervisada por Joe Carnahan, se encuentra que toda la filmación se completó en apenas 19 días, un registro extremadamente corto para un proyecto cinematográfico.
De qué trata "Wheelman"
Los usuarios de Netflix que busquen una película de acción y suspenso encontrarán en Wheelman una experiencia intensa y atrapante. La historia sigue a Frank Grillo, un conductor profesional que queda atrapado en medio de un robo bancario que sale completamente mal.
Contratado para huir tras el atraco, se ve obligado a depender de su habilidad al volante, su rapidez mental y su ingenio para maniobrar entre calles congestionadas, esquivar vehículos y sortear obstáculos inesperados mientras un número desconocido le da instrucciones precisas a través de llamadas y mensajes en tiempo real.
A lo largo de la película, cada decisión se convierte en una cuestión de vida o muerte: acelerar o frenar, girar a la derecha o a la izquierda, todo bajo la presión de un reloj que no se detiene. La tensión aumenta porque el espectador acompaña cada maniobra desde la perspectiva del conductor, con la cámara enfocando casi exclusivamente a Frank Grillo, generando sensación de inmersión total.
Además, la trama incluye giros sorprendentes que ponen a prueba su astucia y lo obligan a improvisar soluciones en situaciones límite, transformando cada escena en un desafío constante. Wheelman no solo ofrece acción pura, sino también un relato de ingenio y supervivencia que mantiene al público al borde del asiento hasta el último segundo.
Reparto de "Wheelman"
- Frank Grillo (Wheelman)
- Garrey Dillahunt (Clayton)
- Caitlin Carmichael (Katie)
- Wendy Moniz (Jessica)
- Slaine (Jazz Handler)
- John Cenatiempo (Real Handler)
- Shea Whigham (Mohawk Man)
Tráiler de "Wheelman"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario