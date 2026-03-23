Netflix: por qué ver "El juicio de los 7 de Chicago", el film con 6 nominaciones al Oscar que es furor

Estrenada en 2020, la película, que supera las dos horas de duración, logró un gran impacto desde su lanzamiento y fue ampliamente reconocida, posicionándose entre las más destacadas de los últimos años. El film estadounidense recibió seis nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Original. Además, también tuvo presencia en los Globos de Oro, donde consiguió un premio.