Netflix: por qué ver "El juicio de los 7 de Chicago", el film con 6 nominaciones al Oscar que es furor
Aaron Sorkin dirige El juicio de los 7 de Chicago, la joya de Netflix basada en hechos reales que estremece a todos. Conocé de qué trata este drama imperdible hoy.
Dentro del catálogo de Netflix, hay películas que destacan por su capacidad de mantener la atención del espectador de principio a fin. Entre las más vistas se encuentra "El juicio de los 7 de Chicago", una producción dirigida por Aaron Sorkin y con la actuación de Sacha Baron Cohen.
Estrenada en 2020, la película, que supera las dos horas de duración, logró un gran impacto desde su lanzamiento y fue ampliamente reconocida, posicionándose entre las más destacadas de los últimos años. El film estadounidense recibió seis nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Original. Además, también tuvo presencia en los Globos de Oro, donde consiguió un premio.
De qué trata "El juicio de los 7 de Chicago"
La película reconstruye un caso real ocurrido en Estados Unidos, cuando un grupo de manifestantes fue llevado a juicio tras las protestas contra la Guerra de Vietnam. Todo gira en torno al proceso judicial que enfrentan, en un contexto social cargado de tensión y conflicto.
A lo largo del juicio, salen a la luz irregularidades, decisiones polémicas del juez y una fuerte carga política que condiciona cada instancia. Mientras tanto, la defensa intenta exponer las inconsistencias del caso y demostrar que los acusados no tuvieron el rol que se les adjudica.
Con un país profundamente dividido, la historia pone el foco en el choque entre el sistema judicial, el poder político y la lucha por los derechos civiles, mostrando cómo un juicio puede ir mucho más allá de lo legal y terminar reflejando todo un contexto social y político.
Reparto de "El juicio de los 7 de Chicago"
- Sacha Baron Cohen
- Eddie Redmayne
- Yahya Abdul-Mateen II
- Jeremy Strong
- Mark Rylance
- Joseph Gordon-Levitt
- Michael Keaton
- Frank Langella
Tráiler de "El juicio de los 7 de Chicago"
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