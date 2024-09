Netflix: se estrenó en 1995, actúa Scarlett Johansson de chica y todavía es un éxito

"Causa Justa" sigue la vida de Paul Armstrong, un abogado de renombre interpretado por Sean Connery, quien es contactado por un hombre condenado a muerte, Bobby Earl, para que lo ayude a demostrar su inocencia. A medida que Paul investiga el caso, descubre que la policía ha manipulado pruebas y que Bobby podría no ser el verdadero culpable.

La película no solo es un thriller legal apasionante, sino que también destaca por explorar temas profundos como la justicia, la corrupción y el valor de la verdad. La tensión crece a medida que Paul se acerca a la verdad, poniendo en riesgo su vida y la de su familia.

