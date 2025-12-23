Netflix: con segunda temporada confirmada, la serie española que llama la atención por escenas subidas de tono
Con solo ocho capítulos, una historia cargada de tensión y un final que dejó a todos pidiendo más, esta producción se convirtió en una de las grandes tentaciones del catálogo.
La plataforma de series y películas de Netflix sigue apostando fuerte por ficciones españolas que saben mezclar conflictos, pasiones prohibidas y decisiones al límite, y esta propuesta es una de las más comentadas del último tiempo. Desde su estreno, logró meterse rápidamente en el top de lo más visto, impulsada por un relato que no da respiro y personajes que se mueven constantemente al borde del colapso.
Uno de los grandes aciertos de la serie es su clima de tensión permanente, donde el trabajo, la vocación, el deseo y la política se cruzan de manera explosiva. Cada episodio profundiza en los vínculos personales, las traiciones silenciosas y los dilemas morales que atraviesan a quienes trabajan bajo presión extrema.
El impacto fue tal que Netflix confirmó una segunda temporada, algo que no sorprende si se tiene en cuenta la repercusión que generó entre los usuarios y el debate que abrió en redes sociales. Con escenas subidas de tono, conflictos actuales y un elenco de primer nivel, la serie se consolida como una de las más atrapantes del streaming.
De qué trata "Respira"
La serie española de Netflix se desarrolla en el ficticio hospital Joaquín Sorolla, ubicado en Valencia, y expone desde adentro la tensión constante entre la sanidad pública y la privada, un conflicto que atraviesa a médicos, residentes y autoridades.
Uno de los ejes del relato es Biel, interpretado por Manu Ríos, un joven residente que lleva meses dejándose la piel en un hospital público. Guardias interminables, agotamiento físico y una vida personal casi inexistente forman parte de su rutina diaria, con la obsesión de convertirse en el mejor médico.
Todo cambia cuando estalla una huelga total sin servicios mínimos, una medida extrema que obliga a los sanitarios a tomar decisiones difíciles. Mientras intentan concientizar sobre los recortes y la precarización del sistema, Biel y los demás residentes deben elegir si apoyar la protesta, aun sabiendo que podría tener consecuencias fatales para los pacientes.
El relato también retrocede tres meses para mostrar la historia de Patricia Segura, presidenta de la Comunidad Valenciana, quien se ve atrapada entre sus ideales privatizadores y una urgencia médica personal que pone en jaque todas sus convicciones.
Reparto de "Respira"
-
Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro
Najwa Nimri como Patricia Segura
Blanca Suárez como Jésica Donoso
Manu Ríos como Biel de Felipe
Borja Luna como Néstor Moa
Alfonso Bassave como Lluís Jornet Blasco
Xoán Fórneas como Enrique “Quique”
Abril Zamora como Neus
Ana Rayo como Leo
Marwa Bakhat como May
Blanca Martínez como Blanca
Trailer de "Respira"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario