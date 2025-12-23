Netflix: con segunda temporada confirmada, la serie española que llama la atención por escenas subidas de tono

Todo cambia cuando estalla una huelga total sin servicios mínimos, una medida extrema que obliga a los sanitarios a tomar decisiones difíciles. Mientras intentan concientizar sobre los recortes y la precarización del sistema, Biel y los demás residentes deben elegir si apoyar la protesta, aun sabiendo que podría tener consecuencias fatales para los pacientes.

El relato también retrocede tres meses para mostrar la historia de Patricia Segura, presidenta de la Comunidad Valenciana, quien se ve atrapada entre sus ideales privatizadores y una urgencia médica personal que pone en jaque todas sus convicciones.

Reparto de "Respira"

Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro

Najwa Nimri como Patricia Segura

Blanca Suárez como Jésica Donoso

Manu Ríos como Biel de Felipe

Borja Luna como Néstor Moa

Alfonso Bassave como Lluís Jornet Blasco

Xoán Fórneas como Enrique “Quique”

Abril Zamora como Neus

Ana Rayo como Leo

Marwa Bakhat como May

Blanca Martínez como Blanca

Trailer de "Respira"