Netflix series: es alemana y cuenta una historia dramática y policial que es una de las más vistas

De qué trata Perros de Berlín

perros de berlín Esta serie tiene 10 episodios cargados de drama y tensión.

La serie gira en torno a una investigación policial que arranca con un crimen de una superestrella del fútbol que se vuelve mucho más profunda de lo esperado. Dos agentes se ven obligados a trabajar juntos para esclarecer el caso, pero en el camino descubren que detrás del hecho hay conexiones con redes ilegales y luchas de poder dentro de la ciudad.