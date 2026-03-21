Netflix series: es alemana y cuenta una historia dramática y policial que es una de las más vistas
Tiene 10 episodios y su historia de drama y misterio la convirtió en una de las más elegidas. La protagonizan Felix Kramer y Fahri Yardm. De qué trata.
Dentro del universo de series policiales disponibles en Netflix, hay producciones que logran sobresalir por su intensidad e historias atrapantes. Una de ellas es Perros de Berlín, una propuesta alemana con una narrativa cargada de tensión a lo largo de los 10 episodios.
Con una temporada contundente, esta ficción se apoya en un relato donde el crimen, la corrupción y las disputas internas dentro de la policía se entrelazan en un escenario adverso y peligroso. Lanzada en 2018, la serie fue dirigida por Christian Alvart y protagonizada por Felix Kramer y Fahri Yardm.
De qué trata Perros de Berlín
La serie gira en torno a una investigación policial que arranca con un crimen de una superestrella del fútbol que se vuelve mucho más profunda de lo esperado. Dos agentes se ven obligados a trabajar juntos para esclarecer el caso, pero en el camino descubren que detrás del hecho hay conexiones con redes ilegales y luchas de poder dentro de la ciudad.
Con el paso de la investigación, distinguir entre lo que está bien y lo que conviene se vuelve cada vez más complicado. No solo buscan esclarecer el caso, sino que también tienen que moverse en un contexto atravesado por la corrupción y tomar decisiones complejas que pueden afectar tanto su futuro profesional como su propia seguridad.
Reparto de Perros de Berlín
Una de las claves que explica el gran éxito de esta serie en Netflix es el elenco de primer nivel, encabezado por actores de gran recorrido y trayectoria en el mundo cinematográfico.
- Felix Kramer
- Fahri Yardm
- Anna Maria Mühe
- Katharina Schüttler
- Alina Stiegler
- Urs Rechn
- Sinan Farhangmehr
- Kais Setti
- Mohamed Issa
- Hauke Diekamp
Tráiler de Perros de Berlín
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario