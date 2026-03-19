Netflix: la serie con una trama psicológica que promete mantenerte atrapado
Si te enganchan los thrillers con giro mental, en Netflix hay una serie nórdica con alto suspenso psicológico que no te va a soltar hasta el final.
Dentro del amplio catálogo de Netflix, hay propuestas que logran destacarse por su ritmo y originalidad. Entre las series más elegidas aparece La Palma, una producción europea con capítulos cortos —de poco más de media hora— y una historia que mantiene la tensión de principio a fin.
Las producciones del norte de Europa volvieron a demostrar por qué marcan tendencia dentro de Netflix. Este tipo de series se caracteriza por sus climas oscuros, narrativas intensas y un fuerte componente de suspenso psicológico, algo que convirtió a La Palma en una de las favoritas entre los suscriptores.
Desde su estreno, la serie se posicionó como una verdadera tendencia global dentro de Netflix, especialmente entre quienes buscan series de suspenso con giros inesperados. Su repercusión fue tal que no solo logró cautivar al público, sino también recibir buenas críticas, consolidándose como una de las opciones más recomendadas del género.
Con apenas cuatro episodios, esta producción logró meterse en el Top 10 mundial de Netflix, algo que no es menor. Su formato breve pero intenso es uno de los puntos más valorados por los usuarios, que la destacan como una de las mejores series noruegas de los últimos años, combinando drama y tensión de manera atrapante.
La Palma llegó al catálogo de Netflix a mediados de 2024 y, desde entonces, se mantiene como una de las series más elegidas dentro del género de suspenso, ideal para maratonear en pocas horas.
De qué trata La Palma
Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie noruega de solo cuatro episodios, La Palma, sigue la historia de una familia que viaja de vacaciones y termina enfrentando una situación límite cuando una joven científica detecta indicios de una posible erupción volcánica.
Con una trama que no da respiro, la producción logra combinar drama, suspenso y momentos de alta tensión en un formato breve pero contundente, convirtiéndose en una de las series intensas más comentadas dentro de la plataforma.
Reparto de La Palma
- Anders Baasmo Christiansen como Fredrik
- Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer
- Alma Günther como Sara
- Bernard Storm Lager como Tobias
- Jenny Evensen como Charlie
Tráiler de La Palma
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario