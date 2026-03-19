Netflix: la serie con una trama psicológica que promete mantenerte atrapado

De qué trata La Palma

Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie noruega de solo cuatro episodios, La Palma, sigue la historia de una familia que viaja de vacaciones y termina enfrentando una situación límite cuando una joven científica detecta indicios de una posible erupción volcánica.

Con una trama que no da respiro, la producción logra combinar drama, suspenso y momentos de alta tensión en un formato breve pero contundente, convirtiéndose en una de las series intensas más comentadas dentro de la plataforma.

Reparto de La Palma

Anders Baasmo Christiansen como Fredrik

Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer

Alma Günther como Sara

Bernard Storm Lager como Tobias

Jenny Evensen como Charlie

Tráiler de La Palma