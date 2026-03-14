Netflix series: es mexicana, romántica y no deja de sumar reproducciones desde que llegó a la plataforma
Llegó a la plataforma en enero y su historia de drama, romance y comedia la catapultó como uno de las sensaciones del 2026. De qué trata y cuántos episodios tiene.
Las producciones de América Latina continúan ganando espacio dentro del catálogo de las grandes plataformas de streaming. En los últimos años, Netflix incorporó la serie de "Amor de oficina", una historia que combina drama, romance y comedia y se presenta como una de las sensaciones del 2026.
Esta serie mexicana rápidamente se posicionó entre los contenidos más comentados desde su lanzamiento a comienzos de año. Bajo la dirección de Nadia Ayala y los hermanos Sariñana, esta producción tiene ocho episodios repletos de giros inesperados y a Diego Klein y Ana González Bello como actores principales.
De qué trata "Amor de oficina"
La trama gira en torno a dos compañeros de trabajo con personalidades muy distintas dentro de una empresa del rubro textil. Por un lado, una empleada decidida que busca crecer profesionalmente. Por el otro, el heredero de la compañía, que también intenta demostrar su capacidad dentro del negocio familiar.
A medida que ambos compiten por ganar reconocimiento y avanzar en la organización, comienzan a surgir conflictos y momentos de rivalidad. Sin embargo, en medio de esa competencia aparece una relación inesperada que mezcla atracción y tensión, lo que termina complicando tanto sus objetivos laborales como la dinámica dentro de la empresa.
Desde su estreno en Netflix en 2026, la producción, que tiene episodios de 35 minutos cada uno, se presenta como uno de los grandes éxitos de la plataforma durante el año.
Reparto de "Amor de oficina"
- Diego Klein como Mateo
- Ana González Bello como Graciela
- Martha Reyes como Mariel
- Paola Fernández como Larissa
- Alexis Ayala como Don Enrique
- Nicolás de Llaca como Víctor
- Marco León como Bobby
- Fernando Memije como Lalo
Tráiler de "Amor de oficina"
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