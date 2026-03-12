Netflix: de qué trata "El afecto del rey", la exitosa serie coreana de época que ganó un premio Emmy hoy
Tras el asesinato del príncipe, su hermana gemela debe ocultar su identidad para ocupar el trono. Conocé la trama y el reparto de este drama histórico furor.
La serie cuenta con 20 capítulos y se convirtió en una de las historias de época más exitosas dentro de las producciones coreanas disponibles en la plataforma. Su trama intensa y su ambientación en la antigua Corea lograron cautivar a los suscriptores desde su estreno.
Además, la producción marcó un hito importante al convertirse en la primera serie coreana en ganar el premio a Mejor Telenovela en los International Emmy Awards 2022, consolidando su prestigio a nivel internacional.
De qué trata El afecto del rey
La historia se desarrolla en la Corea de la dinastía Joseon y gira en torno a una familia real marcada por un secreto.
Tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela Dam-yi debe asumir su identidad y ocupar su lugar en el trono para evitar conflictos políticos dentro del reino. Desde ese momento, la joven debe vivir como hombre y ocultar su verdadera identidad ante toda la corte.
El problema surge cuando el destino vuelve a cruzarla con Jung Ji-woon, su primer amor. Entre intrigas palaciegas, responsabilidades reales y sentimientos prohibidos, la protagonista deberá mantener el secreto que podría cambiarlo todo.
La serie mezcla romance, drama político y conflictos de identidad, elementos que la convierten en uno de los k-dramas históricos más atrapantes del catálogo de Netflix.
Reparto de El afecto del rey
El elenco principal de la serie coreana está compuesto por:
Park Eun-bin como Lee Hwi / Dam-yi
Rowoon (Kim Ro-woon) como Jung Ji-woon
Nam Yoon-soo como Lee Hyun
Choi Byung-chan como Kim Ga-on
Bae Yoon-kyung como Shin So-eun
Jung Chae-yeon como No Ha-kyung
Yoon Je-moon como Han Ki-jae
Lee Pil-mo como Rey Hyejong
Lee Il-hwa como Gran Reina Viuda
Baek Hyun-joo como Dama de la Corte Kim
Gracias a sus actuaciones y a su historia cargada de emociones, El afecto del rey se mantiene como una de las series coreanas más recomendadas para quienes disfrutan los dramas históricos.
Tráiler de El afecto del rey
