Netflix: de qué trata "El afecto del rey", la exitosa serie coreana de época que ganó un premio Emmy hoy

La serie mezcla romance, drama político y conflictos de identidad, elementos que la convierten en uno de los k-dramas históricos más atrapantes del catálogo de Netflix.

Reparto de El afecto del rey

El elenco principal de la serie coreana está compuesto por:

Park Eun-bin como Lee Hwi / Dam-yi

Rowoon (Kim Ro-woon) como Jung Ji-woon

Nam Yoon-soo como Lee Hyun

Choi Byung-chan como Kim Ga-on

Bae Yoon-kyung como Shin So-eun

Jung Chae-yeon como No Ha-kyung

Yoon Je-moon como Han Ki-jae

Lee Pil-mo como Rey Hyejong

Lee Il-hwa como Gran Reina Viuda

Baek Hyun-joo como Dama de la Corte Kim

Gracias a sus actuaciones y a su historia cargada de emociones, El afecto del rey se mantiene como una de las series coreanas más recomendadas para quienes disfrutan los dramas históricos.

Tráiler de El afecto del rey