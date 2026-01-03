Algunos alegres, otros indignados: la reacción de los famosos tras el ataque de EEUU a Venezuela

"Dios nos proteja!!!!! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", escribió. Asimismo, a través de sus historias en su cuenta oficial, también mostró algunos momentos de su lucha contra la presidencia de Maduro.

Oriana Sabatini: la hija de Catherine Fulop no solamente reposteó todo lo que publicó su madre, sino que además a través de su cuenta de Instagram y de X compartió dos emojis apoyando a Venezuela en conjunto con la bandera del país. Además, mostró su apoyo a Corina Machado reposteando sus comunicados.

Ricky Montaner: el hijo de Ricardo Montaner, nacido en Caracas - donde fue el ataque de Estados Unidos - manifestó su emoción y apoyo a Venezuela tras la captura de Maduro. En sus historias publicó: "Dios mío, aquí no hemos dormido" junto a varias banderas de su país.

Ricardo Montaner: el cantante argentino que vivió varios años en Venezuela, país donde nacieron varios de sus hijos y se criaron, habló a través de su cuenta de X. "SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen amen", compartió primero y después sumó: "Que hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre".

Carlos Baute: el cantante venezolano que vive en el exterior se expresó a través de su cuenta de X. Junto a un video de él hablando, escribió: "Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!".

Yanina Latorre: La periodista, quien se ha manifestado en varias ocasiones a favor de la Libertad Avanza, escribió en su perfil de X: "Hermosa mañana".

Nito Artaza: en sus redes sociales oficiales, escribió: "Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia”.

Marcela Feudale: la periodista fue una de las que se sumó al repudio de esta situación: " Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno", comenzó y cerró: "Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? Harán algo los demócratas?"

