Netflix: el documental sobre un icónico tema musical que ya está entre lo más visto de la plataforma

La gran noche del pop, que está disponible desde el 29 de enero en Netflix, cuenta con el testimonio de algunos de los que participaron de la obra musical con Bruce Sprinsgsteen o Lionel Richie. Ambos, narran lo que sucedió aquella noche y la presión que suponía tener una sola oportunidad para hacerlo bien. Además, durante el documental de un poco más de una hora, cuenta con un montón de anécdotas inéditas e imágenes que habían permanecido, hasta ahora, en un archivo privado y que se pueden ver por primera vez.

"En enero de 1985, las más grandes estrellas de la música se reunieron para grabar «We Are the World». Este documental revela el detrás de cámaras del evento histórico", narra la sinopsis oficial de Netflix.

La idea fue impulsada por el mítico cantante, productor y compositor Harry Belafonte que pretendía que todas las leyendas de aquellos momentos y cualquier otro ícono de la música se sumaran a él sin ningún tipo de incentivo económico.

Aquella noche de 1985, en la que fue la reunión más grande de la música, en Los Ángeles se reunieron: Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cindy Lauper, Tina Turner, Bruce Hornsby, Diana Ross, Ray Charles y Stevie Wonder, entre otros. Se fundieron en una sola voz para grabar uno de los singles más vendido de la historia de la música pop con más de 20 millones de copias. Además, fue número uno en todas las listas de éxitos.

Embed - THE GREATEST NIGHT IN POP | Tráiler Oficial SUBTITULADO | Netflix Documentary | “We are the World”