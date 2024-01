Netflix: es de 2021, forma parte de una saga y se metió entre las películas más vistas

Netflix lanzó La Purga por siempre, de 2021. También posee la original La Purga, de 2013; The Purgue: Anarchy, de 2014, y The Purgue: Election Year, de 2016. A Netflix sólo le falta The First Purgue, de 2018, para poseer toda la serie de films sobre la “noche anual de la expiación” en la que vale todo -a nivel criminal y violento- en los Estados Unidos de los Nuevos Padres Fundadores de América.