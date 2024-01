Netflix: está disponible el reality sueco de parejas que en Argentina conducirán Wanda Nara y Darío Barassi

De qué trata “El amor es ciego: Suecia”

El formato Love is Blind es siempre el mismo: lo que varían son los participantes y conductores por país. En el flamante El amor es ciego: Suecia, solteros y solteras también vivirán juntos por cuatro semanas y tratarán de sentirse atraídos más allá de lo visual.

“Cuando llegue el día de la boda, ¿se casarán o dejarán que su apariencia sabotee la relación?”, dice una de las sinopsis de Netflix, sobre esta serie de diez episodios presentada por Jessica Almenäs, que revelará si las apariencias, la etnia o la edad importan... o si de verdad el amor es ciego.

Tráiler de “El amor es ciego: Suecia”

Embed - El amor es ciego: Suecia (Temporada 1) | Tráiler en Español | Netflix

Cómo será la versión argentina de “El amor es ciego: Suecia”

El 11 de enero se reveló que Wanda Nara y Darío Barassi serán los conductores de Love is Blind Argentina. La producción comenzó su rodaje esta misma semana en la Ciudad de México y finalizará en las próximas en Buenos Aires, donde se celebrarán las bodas de las parejas participantes.

Este “experimento social”, que busca comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor, seguirá la vida de un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual. Allí tendrán que tener citas y, guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros, elegirán a quién le pedirán matrimonio.

Love is Blind cuenta con varias ediciones alrededor del mundo a las que se sumará esta nueva versión Argentina. Están Love is Blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is Blind Japón, con una; Love is Blind Brasil, que ya lleva tres temporadas, y la estrenada Love is Blind Suecia, con una temporada de diez episodios en Netflix.