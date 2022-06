Juan Minujín, sobre "La ira de Dios": una víctima, la impunidad del poder y la venganza

La trama parte desde la denuncia de Luciana por abuso sexual contra Kloster (Diego Peretti) lo que – según plantea el film– derivaría en una seguidilla de muertes.

“Uno se acerca a una víctima a la que en el principio nadie le cree, y eso ya me parece interesante en un momento como el de hoy", destacó Juan Minujín en diálogo con minutouno.com.

Y es justamente el personaje de Minujín el que primero se plantea la duda y en tono casi incrédulo le pregunta a Luciana: “¿Kloster está matando a tu familia?”.

Si bien “La ira de Dios” no trata en profundidad el abuso sexual, sí lo utiliza para disparar en otros asuntos: la posición indefensa de la víctima y el accionar de la justicia frente el poder.

“Alguien que está encumbrado tiene impunidad de poder para hacer una cantidad de cosas porque (la justicia) no lo va a tocar”, puntualizó Minujín a modo de interrogante.

En ese sentido, la película "se acerca a la idea de justicia o venganza: hasta qué punto la venganza es reparadora o no, y hasta qué punto la justicia sí es reparadora o no”, agregó el actor durante la entrevista.

Entrevista a Juan Minujín por "La ira de Dios"

minujin

En cuanto a los finales y los interrogantes, Juna Minujín planteó su postura sobre la importancia de los mensajes en las ficciones: “A mí me gustan los finales abiertos porque en general me gustan la películas que te abren algún interrogante. Las películas en donde todo termina de cerrar y está señalado qué es lo que uno tiene que pensar y está digerido todo eso, no me interesan tanto. Me resultan más interesantes las películas que me dejan alguna pregunta”.

La película es una adaptación de la novela “La muerte lenta de Luciana B.”, escrita por Guillermo Martínez y publicada en 2007.

El tráiler de "La ira de Dios"

La ira de Dios | Tráiler oficial | Netflix

La ira de Dios: ficha técnica

Elenco: Diego Peretti, Juan Minujín, Macarena Achaga, Mónica Antonópulos

Director: Sebastián Schindel

Guion: Sebastián Schindel y Pablo Del Teso

Producida por: Buffalo Films

Productores: Esteban Mentasti y Hori Mentasti