Netflix: la miniserie documental sobre el lado oscuro de las "Boy Bands"

De qué trata "Dirty Pop: la estafa detrás de las Boy Bands"

La serie documental traza la trayectoria de Pearlman desde sus inicios en el negocio de los dirigibles publicitarios hasta su ascenso como magnate de la música pop. El documental relata cómo Pearlman, inspirado por el éxito de New Kids on the Block, decidió crear su propia boy band, dando origen a los Backstreet Boys.

Fine utiliza una combinación de entrevistas con ex miembros de las bandas, junto con material de archivo para contar esta historia. El documental incluye testimonios de figuras como AJ McLean y Howie Dorough de los Backstreet Boys, y Chris Kirkpatrick de *NSYNC, quienes ofrecen sus perspectivas sobre trabajar con Pearlman.

Uno de los aspectos más intrigantes del documental es cómo retrata la dualidad de Pearlman. Por un lado, se le presenta como un visionario que identificó y nutrió el talento, creando algunas de las bandas más exitosas de la historia del pop. Por otro lado, el documental revela cómo Pearlman explotó a estos mismos artistas, ocultándoles ganancias y manipulando contratos en su beneficio.

Sin embargo, la estafa de Pearlman va más allá de la industria musical. El documental explora en detalle el esquema Ponzi que Pearlman operó paralelamente a su imperio del pop. Se estima que defraudó a inversores por más de 500 millones de dólares, utilizando el prestigio y el éxito de sus boy bands para atraer a más víctimas a su esquema fraudulento.

Una decisión controversial en la producción del documental es el uso de tecnología de inteligencia artificial para recrear la voz de Pearlman leyendo extractos de su autobiografía.

‘Dirty Pop’ también ofrece una mirada a la cultura pop de los años 90 y principios de los 2000, mostrando cómo Pearlman capitalizó la demanda de boy bands y creó un imperio musical. El documental contextualiza el fenómeno dentro de la industria musical más amplia, explorando cómo Pearlman revolucionó el marketing y la promoción de artistas jóvenes.

Tráiler de "Dirty Pop: la estafa detrás de las Boy Bands"

Embed - Dirty Pop: The Boy Band Scam | Official Trailer | Netflix