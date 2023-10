Netflix: la romántica película de época que está arrasando

“Un experto en amor termina involucrado en un escándalo —y en un romance inesperado— cuando lo designan para enseñarle estrategias de seducción al tímido hijo de la gran duquesa”, indica la reseña oficial de la plataforma.

La película se centra en un contexto donde está comenzando el Siglo XIX, cuando el pintor y seductor Cazotte conoce a Ehrengard y se enamora perdidamente de ella. Sin embargo, su familia, que es conservadora y militar, rechaza la unión e incluso a que él la pinte en un cuadro.

Pero Cazotte y la Duquesa de Babenhausen llegarán a un acuerdo: ella trabajará e que él logre tener un romance con Ehrengard si, a cambio, le enseña a su hijo “el arte de la seducción” para poder casarse y heredar el trono, en medio de una disputa familiar poderosa.

Ehrengard: The Art of Seduction | Official Trailer | Netflix