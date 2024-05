Netflix: llegó la esperada secuela de una comedia romántica turca que promete ser furor

De qué trata "Un lugar seguro 2"

Un año después de la muerte de Melisa, Frat aún se adapta a la vida de padre soltero. Además de lidiar con el duelo, debe ser un buen tutor para Can, quien extraña demasiado a su madre y no le hace las cosas sencillas.

Cuando una amiga le sugiere a Frat buscar una nueva pareja, él lo descarta de inmediato, pero en medio de una discusión con Can conoce a una atractiva mujer que le hace pensar en el amor una vez más. No obstante, Can no está igual de entusiasmado con la recién llegada. No solo le preocupa que le quite la atención de su padre, también teme que se produzca otra tragedia.

Reparto de "Un lugar seguro 2"

Kaan Urgancioglu como Firat

Mert Ege Ak como Can

Melisa Pamuk como Sezen

Ezgi Senler como Fatos

Çagdas Onur Öztürk como Emrah

Masal Aksel

Altay Hacioglu como Kerem

Tráiler de "Un lugar seguro 2"

