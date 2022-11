Los mejores estrenos de Netflix en noviembre 2022

Series que se estrenan en Netflix en noviemre 2022

Jóvenes altezas: Temporada 2 (1/11/2022)

Goles en contra (2/11/2022)

Blockbuster (3/11/2022)

Manifiesto: Temporada 4 (4/11/2022)

La vida fabulosa (4/11/2022)

Buying Beverly Hills (4/11/2022)

The Crown: Temporada 5 (9/11/2022)

Warrior Nun: Temporada 2 (10/11/2022)

Amor con fianza: Destino Cerdeña (10/11/2022)

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra - Temporada 2: Australia (11/11/2022)

¡Huye y gana! (15/11/2022)

Clases de etiqueta (16/11/2022)

Alguien está mintiendo: Temporada 2 (16/11/2022)

Riverdale: Temporada 6 (16/11/2022)

1899 (17/11/2022)

Muertos para mí: Temporada 3 (17/11/2022)

Élite: Temporada 6 (18/11/2022)

Suprême NTM (18/11/2022)

Trabajo incógnito: Parte 2 (18/11/2022)

Merlina (23/11/2022)

Canto para no llorar, Arelys Henao (23/11/2022)

El primer amor (24/11/2022)

Películas que se estrenan en noviembre 2022 en Netflix

Las vacaciones de Mr. Bean (1/11/2022)

Enola Holmes 2 (4/11/2022)

La familia Claus 2 (8/11/2022)

Una peli de fútbol... y mutantes (9/11/2022)

Navidad de golpe (10/11/2022)

Bala perdida 2 (10/11/2022)

Monica, O My Darling (11/11/2022)

El dragón de papá (11/11/2022)

El prodigio (16/11/2022)

Atrápame si puedes (16/11/2022)

Navidad contigo (17/11/2022)

El País de los Sueños (18/11/2022)

Las nadadoras (23/11/2022)

Navidad en la granja (23/11/2022)

El diario de Noel (24/11/2022)

Un hombre de acción (30/11/2022)

Un príncipe en Nueva York (30/11/2022)

Documentales en Netflix desde noviembre 2022

Neal Brennan: Blocks (8/11/2022)

Neal Brennan divaga sobre la relación entre humanos y perros, y hasta argumenta que salir con una modelo es como andar en buggy por la arena.

Los entresijos de la FIFA (9/11/2022)

Disputas, controversias, poder, política internacional. Una investigación revela la historia de la FIFA y cuánto cuesta organizar un Mundial.

El Estado de Alabama vs. Brittany Smith (10/11/2022)

Este documental cuenta la terrible historia de una mujer que intenta usar una ley de Alabama tras matar a un hombre que la habría atacado brutalmente.

La captura del enfermero asesino (11/11/2022)

Este documental revela cómo se demostró que un enfermero de cuidados intensivos asesinaba a sus pacientes y lo cerca que estuvo de nunca ser culpado.

¿¡Soy lo bastante negro para ti!? (11/11/2022)

El historiador Elvis Mitchell recorre la evolución del cine estadounidense negro, desde sus orígenes hasta las películas de los setenta.

Stutz (14/11/2022)

En conversaciones con el actor Jonah Hill, el psiquiatra Phil Stutz explora sus primeras experiencias y un singular modelo terapéutico visual.

Deon Cole: Charleen’s Boy (15/11/2022)

Deon Cole reflexiona sobre el romance, las duchas racistas en los hoteles, las oraciones poscoito y por qué ama a las mujeres de cierta edad.

Pepsi, ¿dónde está mi avión? (17/11/2022)

Un joven intenta ganar un avión de combate en un sorteo de Pepsi y prepara el terreno para una batalla judicial histórica.

Yo soy Vanessa Guillén (17/11/2022)

La joven Vanessa Guillén fue asesinada en una base militar estadounidense. Lejos de someterse al silencio, su familia luchó por la justicia y el cambio.

Trevor Noah: I Wish You Would (22/11/2022)

El comediante Trevor Noah nos cuenta sobre aprender alemán, hablar mal de los muertos, juzgar en películas de terror y la comida india en Escocia.

Las crónicas del taco: Cruza la frontera (23/11/2022)

Al otro lado de la frontera, en EE. UU., los cocineros mexicanos mantienen viva la tradición y experimentan con nuevos sabores.

Sangre, sexo y realeza (23/11/2022)

Esta tórrida serie británica ofrece una mirada a las vidas de los monarcas más letales, sensuales e icónicos de la historia.

Ghislaine Maxwell: Asquerosamente rica (25/11/2022)

Este documental detalla el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell, una mujer de la élite que fue cómplice de Jeffrey Epstein.

Romesh Ranganathan: The Cynic (29/11/2022)

De vuelta en su pueblo natal, Romesh Ranganathan habla sobre ser vegano y sus hijos, y muestra qué sucede tras bambalinas en su especial de comedia.

Take Your Pills: Xanax (30/11/2022)

Una cura para algunos, una maldición para otros. En un revelador documental, pacientes y expertos examinan este popular medicamento para la ansiedad.

Películas y series para niños en Netflix

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 6 (1/11/2022)

Barbie and the Magic of Pegasus (1/11/2022)

Barbie: It Takes Two (1/11/2022)

Campamento galáctico (1/11/2022)

Príncipe de los dragones: Temporada 4 (3/11/2022)

Minions y sus amigos: Volumen 2 (8/11/2022)

Teletubbies (14/11/2022)

Jurassic World: Campamento Cretácico - Aventura misteriosa (15/11/2022)

¡El show de Cuphead!: Temporada 3 (18/11/2022)

My Little Pony: Deja tu marca - Capítulo 3 (21/11/2022)

Los StoryBots responden (21/11/2022)

Thomas & Friends: El misterio del mirador de la montaña (25/11/2022)

La Tropa Acción salva la Navidad (28/11/2022)

Animé en Netflix

Llegando a ti (1/11/2022)

Una adolescente con un apodo singular debido a su apariencia empieza a salir del cascarón cuando se hace amiga de un chico popular de la escuela.

Llegando a ti 2 (1/11/2022)

Los sentimientos entre Sawako y Kazehaya se intensifican, pero, entre los eventos de la escuela y los días festivos, ninguno logra expresar su amor.

APARI3NCIAS (4/11/2022)

En una sociedad donde las apariencias sí importan, un adolescente marginado lleva una doble vida alternando entre dos cuerpos muy diferentes.