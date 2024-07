Netflix tiene un film del 2014 con Denzel Washington que está arrasando

Tras una recaudación de casi 200 millones de dólares a nivel global, no tardó en llevarse a cabo una secuela del largometraje The Equalizer 2, estrenada en el año 2018, que igualó las ganancias del primer lanzamiento. En el 2023, llegó a las salas de cine The Equalizer 3, que también fue un éxito en taquilla y que hasta el momento es la más valorada de la franquicia.