La película de Netflix sobre un asesinato cruel, una venganza y un juicio justo
El catálogo de películas sigue sorprendiendo con clásicos que vuelven a posicionarse entre lo más visto. Conocé el film cargado de drama que atrapa a todos.
Dentro de las incorporaciones recientes de Netflix, hay una producción que, a pesar de los años, sigue generando impacto por su historia y su mensaje. Se trata de una película estadounidense que se estrenó en 1996 y que hoy vuelve a ser tendencia en la plataforma.
Este thriller dramático aborda temas profundos como el racismo, la justicia y la moral, logrando una historia atrapante de principio a fin. Su llegada al catálogo despertó el interés de nuevas generaciones y reafirmó su lugar como una de las películas más recordadas del género judicial.
De qué trata "Tiempo de matar"
La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Mississippi, donde un crimen brutal desencadena una cadena de as que sacuden a toda la comunidad. Tras el ataque a su hija, un padre decide tomar justicia por mano propia, lo que da inicio a un juicio que divide a la sociedad.
En medio de tensiones raciales y amenazas, un joven abogado asume la defensa del acusado, enfrentándose a un contexto hostil y lleno de prejuicios. La película explora el límite entre la justicia y la venganza, planteando dilemas morales que mantienen al espectador en constante tensión.
Con una historia fuerte, actuaciones memorables y un mensaje que sigue vigente, esta película es una de las mejores opciones para quienes buscan un drama profundo en Netflix. Si te gustan los relatos judiciales con tensión, emoción y reflexión, Tiempo de matar es una elección imperdible.
Reparto de "Tiempo de matar"
El elenco está compuesto por grandes figuras de Hollywood:
- Matthew McConaughey como Jake Brigance
- Sandra Bullock como Ellen Roark
- Samuel L. Jackson como Carl Lee Hailey
- Kevin Spacey como Rufus Buckley
- Donald Sutherland como Lucien Wilbanks
- Kiefer Sutherland como Freddie Lee Cobb
Las actuaciones son uno de los puntos más fuertes de la película, logrando transmitir la intensidad emocional de cada escena.
Trailer de "Tiempo de matar"
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