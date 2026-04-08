Netflix: la película de época que cuenta una historia súper atrapante

Mafias locales

Policías corruptos

Movimientos anarquistas

Tensiones sociales crecientes

Todo esto convierte la trama en un relato lleno de giros, tensión y misterio.

Además, en medio de su misión, Uriarte conoce a Sara, una mujer fuerte y comprometida con sus ideales, con quien desarrollará un vínculo que marcará el rumbo de la historia.

Con una combinación de historia, acción y drama, esta película se posiciona como una de las mejores opciones dentro de Netflix. Si te gustan los relatos de época con intriga y personajes complejos, La sombra de la ley es una opción que no podés dejar pasar.

Reparto de "La sombra de la ley"

El elenco está compuesto por grandes figuras del cine español:

Luis Tosar

Michelle Jenner

Jaime Lorente

Vicente Romero

Ernesto Alterio

Paco Tous

Las actuaciones aportan profundidad y realismo a una historia cargada de tensión, donde cada personaje tiene un rol clave.

Tráiler de "La sombra de la ley"