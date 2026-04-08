Netflix: la película de época que cuenta una historia súper atrapante
Una película de época logró destacarse dentro del catálogo con una historia intensa y llena de acción.
El catálogo de Netflix no deja de sumar producciones de gran nivel, y entre ellas aparece una propuesta española que no pasa desapercibida. Se trata de una película ambientada en la España de los años 20 que combina drama, acción y thriller en una historia atrapante.
Con una ambientación impecable y un contexto histórico marcado por el caos social, esta producción logró posicionarse como una de las más recomendadas dentro del género. Desde su llegada a la plataforma, captó la atención de los suscriptores por su relato intenso y su puesta en escena.
De qué trata "La sombra de la ley"
La historia se sitúa en el año 1921, en una España atravesada por conflictos sociales, violencia y enfrentamientos políticos.
En este contexto, el agente Aníbal Uriarte es enviado a Barcelona con una misión clave: investigar el robo de un cargamento de armas de un tren militar.
A medida que avanza en su investigación, se enfrenta a un mundo complejo, donde conviven:
- Mafias locales
- Policías corruptos
- Movimientos anarquistas
- Tensiones sociales crecientes
Todo esto convierte la trama en un relato lleno de giros, tensión y misterio.
Además, en medio de su misión, Uriarte conoce a Sara, una mujer fuerte y comprometida con sus ideales, con quien desarrollará un vínculo que marcará el rumbo de la historia.
Con una combinación de historia, acción y drama, esta película se posiciona como una de las mejores opciones dentro de Netflix. Si te gustan los relatos de época con intriga y personajes complejos, La sombra de la ley es una opción que no podés dejar pasar.
Reparto de "La sombra de la ley"
El elenco está compuesto por grandes figuras del cine español:
- Luis Tosar
- Michelle Jenner
- Jaime Lorente
- Vicente Romero
- Ernesto Alterio
- Paco Tous
Las actuaciones aportan profundidad y realismo a una historia cargada de tensión, donde cada personaje tiene un rol clave.
Tráiler de "La sombra de la ley"
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