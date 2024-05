Netflix: una de las últimas películas de terror de la plataforma que no te dejará levantarte del sillón

De qué trata "Barbarian"

“Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo alquila una casa en la ciudad. Sin embargo, al llegar de noche, descubre que la casa fue reservada a dos personas y que hay un extraño alojándose allí ”, se lee en la sinopsis de la película.

La historia se centra en Tess (Georgina Campbell), una joven que se dirige a una entrevista de trabajo y llega al hogar que había alquilado en la ciudad de Detroit. Durante la mitad de la noche, descubre que la casa ya estaba reservada y allí se hospedaba Keith (Bill Skarsgård).

Aunque su primer instinto le dice que no es una buena idea pasar la noche con un desconocido en un lugar donde no conoce a nadie, Tess decide quedarse. Sorpresivamente, logra sobrevivir la noche y al otro día se dirige a su entrevista de trabajo. A su regreso, la protagonista se siente atraída por una puerta que conduce al sótano y decide atravesarla, algo que no será una buena idea. A partir de ese momento, la película nos irá sorprendiendo con una serie de giros inesperados.

Reparto de "Barbarian"

Georgina Campbell como Tess Marshall

Justin Long como AJ Gilbride

Richard Brake como Frank

Matthew Patrick Davis como “La Madre”

Bill Skarsgård como Keith Toshko

Kurt Braunohler como Doug

Jaymes Butler como Andre

J.R. Esposito como Jeff

Kate Bosworth como Melisa

Sophie Sörensen como Bonnie Zane

Brooke Dillman como La madre de AJ

Sara Paxton como voz de Megan Maddox

Will Greenberg como Robert

Zach Cregger como Everett

Tráiler de "Barbarian"

Embed - Barbarian (2022) - Tráiler Subtitulado en Español