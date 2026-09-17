Ni suerte ni casualidad: cómo Marfil consagra el imperio global de Mercedes Ron en Prime Video

Hoy, con una franquicia audiovisual que supera los 100 millones de espectadores globales —donde más del 90% del público proviene de fuera del territorio español— y con hitos masivos en redes sociales como los 2.7 billones de reproducciones en TikTok, el impacto de Ron trasciende fronteras. La alianza estratégica con Amazon MGM Studios, que abarca desde adaptaciones en el Reino Unido hasta el desarrollo de su primer proyecto para el mercado estadounidense con la saga Bali, demuestra que las pasiones, los secretos y las contradicciones del amor joven hablan un idioma universal.

Desde el fervor registrado en las calles durante la multitudinaria premiere en Madrid hasta el liderazgo absoluto en las pantallas de más de 170 países, el fenómeno ratifica que la audiencia busca relatos que desafíen los límites del género. Detrás de los récords históricos late una creadora que celebra cada logro con gratitud visceral hacia sus lectores, confirmando que la fórmula de la "Casa Ron" no es solo entretenimiento: es la narrativa viva donde una generación entera elige encontrarse.

El éxito de La casa Ron en números

Enfrentados: Marfil lidera las listas globales

Enfrentados: Marfil es la tercera serie de libros de Mercedes Ron adaptada por Amazon MGM Studios y se posiciona como la película Prime Original (#1) más vista a nivel mundial (de habla inglesa y no inglesa) durante la semana posterior a su estreno el 9 de septiembre.

Cuatro títulos de la “Casa de Ron” destacan en el Top 10 de películas Prime Originals (de habla no inglesa)

#1 — Enfrentados: Marfil (Original española)

#5 — Dímelo bajito (Original española)

#6 — Culpa nuestra (Original española)

#7 — Culpa tuya (Original española)

La base global de fans de Ron continúa creciendo, incluyendo:

Películas:

La franquicia Culpables ha sido vista por más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, convirtiéndose en el Original Internacional más visto en la historia de Prime Video a nivel global y posicionándose en el puesto #1 en más de 170 países en su lanzamiento, con más del 90% de las reproducciones provenientes de fuera de España.

Libros:

Convertida en una trilogía superventas del New York Times, el éxito de las películas de la serie Culpables impulsó aún más el alcance editorial de Ron — pasando de 1 millón a 6 millones de copias vendidas en todo el mundo, con traducciones a 26 idiomas y publicaciones en 50 países. Tan solo los libros de Culpables acumulan 115 millones de lecturas en Wattpad.

Redes sociales:

El contenido relacionado con Culpables ha generado 2.7 billones de reproducciones en TikTok. El primer vistazo de Culpa Nuestra generó 327 millones de vistas en plataformas sociales al momento de su lanzamiento — el tráiler más visto de cualquier película original de streaming en su semana de estreno.