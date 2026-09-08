Prime Video presentó sus nuevo adaptaciones literarias
El catálogo de Prime Video redobla su apuesta por la programación juvenil con su mayor catálogo de producciones originales internacionales. Los detalles.
En el marco del evento Obsessed Retreat: Class of '26, llevado a cabo el 7 y 8 de septiembre en los Alpes bávaros, Prime Video ratificó su liderazgo en la categoría Young Adult. La plataforma presentó un paquete de producciones internacionales de habla no inglesa procedentes de España, Francia, Alemania, Italia e India, consolidando la estrategia tras el impacto global de franquicias como "El verano en que me enamoré", "Off Campus", "Maxton Hall - Un mundo entre nosotros" y la saga "Culpables".
Sobre el crecimiento del formato en el catálogo de Amazon MGM Studios, Nicole Clemens, Vicepresidenta y Encargada de Producciones Originales Internacionales, evaluó el comportamiento de los espectadores señalando: “Sabemos que las audiencias de nuestras películas y series juveniles está moldeando la cultura en tiempo real; no solo ven contenido, lo sienten y se obsesionan con él”. En esa misma línea, la ejecutiva ponderó la expansión global de los contenidos locales:
“Lo que más me entusiasma de esta próxima oleada es que está liderada por producciones Originales internacionales en idiomas que no son el inglés. Son historias arraigadas en la cultura local pero con un atractivo universal y creemos que triunfarán globalmente de esta misma forma. Este catálogo representa nuestro mayor compromiso hasta la fecha con la audiencia juvenil, y esto es solo el principio”.
Durante las jornadas de presentación, la escritora Mercedes Ron, vinculada con un acuerdo de preferencia con el estudio, se refirió al rodaje de "Dímelo en secreto", destacando que “lo más importante es la relación que tienen (los actores). Se llevan muy bien, y creo que eso se transmite en la película. Cuando aportan algo personal a los personajes, es cuando ocurre la magia”. Asimismo, la autora abordó la adaptación de "Culpa nuestra: Londres", expresando: “Es mi libro favorito de los tres, así que es muy especial para mí. Es diferente, pero en el buen sentido. Y la química entre (Asha y Matt) es increíble”.
Por su parte, la escritora C.S. Quill destacó la interpretación de Carmen Kassovitz en la adaptación de "Campus Drivers", ponderando el registro de la actriz: “Carmen aportó muchísimo al papel. Tiene una manera increíble de mostrar las emociones. A veces no necesita decir nada; sabes exactamente lo que Lois está sintiendo. Tomó a mi personaje y lo hizo aún más especial. Así que ahora, cuando imagino a Lois, veo a Carmen”.
En tanto, los protagonistas también compartieron sensaciones sobre sus composiciones. La actriz Ananya Panday analizó a su personaje en "Call Me Bae", definiéndola como “una chica definida por las etiquetas que le han impuesto, que está muy perdida, que es vista como una esposa trofeo o una hija trofeo, y que de alguna manera quiere dejar todo eso atrás y crear algo por sí misma. Darme cuenta de por qué es cómo es me ayudó a descubrir el amor que hay en su corazón”.
En relación con el largometraje "Enfrentados: Marfil y Ébano", Hugo Diego García indicó que “trabajamos muy duro en una de las escenas finales. Creemos que es la mejor parte de la película”, mientras que su compañera de elenco, Ester Expósito, agregó que la trama “es mucho más oscura y extrema. Los personajes están separados y simplemente luchan por sobrevivir”.
Finalmente, la actriz Lisa-Marie Koroll repasó las exigencias del rodaje de "Drive – The Pretenders", revelando la intensidad de las filmaciones automovilísticas: “Cada escena que verán en la película fue grabada en una pista de carreras. Recorrimos la pista a 160 kilómetros por hora bajo la lluvia. Fue una locura; básicamente, era como estar en una montaña rusa”.
Próximos estrenos y adelantos exclusivos
El encuentro contó con la presencia de figuras como Lili Reinhart, quien promocionó "La hipótesis del amor", junto a elencos de proyectos como "You+Me - Against the World", "Perfectos mentirosos" y la tercera temporada de "Maxton Hall - Un mundo entre nosotros", protagonizada por Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten.
Entre los anuncios de la compañía figuraron las primeras imágenes oficiales de "Boys of Tommen", "Love Me Love Me 2" y "Culpa nuestra: Londres", además de un mensaje en video enviado por los actores de la serie "Off Campus", completando la nómina de títulos que desembarcarán en la pantalla streaming.
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