Prime Video presentó sus nuevo adaptaciones literarias

En tanto, los protagonistas también compartieron sensaciones sobre sus composiciones. La actriz Ananya Panday analizó a su personaje en "Call Me Bae", definiéndola como “una chica definida por las etiquetas que le han impuesto, que está muy perdida, que es vista como una esposa trofeo o una hija trofeo, y que de alguna manera quiere dejar todo eso atrás y crear algo por sí misma. Darme cuenta de por qué es cómo es me ayudó a descubrir el amor que hay en su corazón”.

En relación con el largometraje "Enfrentados: Marfil y Ébano", Hugo Diego García indicó que “trabajamos muy duro en una de las escenas finales. Creemos que es la mejor parte de la película”, mientras que su compañera de elenco, Ester Expósito, agregó que la trama “es mucho más oscura y extrema. Los personajes están separados y simplemente luchan por sobrevivir”.

Finalmente, la actriz Lisa-Marie Koroll repasó las exigencias del rodaje de "Drive – The Pretenders", revelando la intensidad de las filmaciones automovilísticas: “Cada escena que verán en la película fue grabada en una pista de carreras. Recorrimos la pista a 160 kilómetros por hora bajo la lluvia. Fue una locura; básicamente, era como estar en una montaña rusa”.

Próximos estrenos y adelantos exclusivos

El encuentro contó con la presencia de figuras como Lili Reinhart, quien promocionó "La hipótesis del amor", junto a elencos de proyectos como "You+Me - Against the World", "Perfectos mentirosos" y la tercera temporada de "Maxton Hall - Un mundo entre nosotros", protagonizada por Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten.

Entre los anuncios de la compañía figuraron las primeras imágenes oficiales de "Boys of Tommen", "Love Me Love Me 2" y "Culpa nuestra: Londres", además de un mensaje en video enviado por los actores de la serie "Off Campus", completando la nómina de títulos que desembarcarán en la pantalla streaming.