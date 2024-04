Nicki Nicole contra Peso Pluma: el mensaje que le dedicó en una canción

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta desde el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas”, dice una parte del nuevo tema de la rosarina.

nuevo tema nicki nicole.mp4

La canción está inspirada en el fin de su romance con Peso Pluma, que ocurrió hace dos meses, en medio de un escándalo ya que el artista fue grabado mientras se encontraba con otra mujer luego de ver el Superbowl en Las Vegas.

Por ese entonces, Nicki no dudó en compartir con todos su desilusión por el fin del romance. “Cuando no te cuidan y no hay respeto... Ahí es cuando decido no quedarme”, dijo la cantante.