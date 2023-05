Nicki Nicole en el Movistar Arena: agotó el primer show en 30 minutos y va por la segunda fecha

El tracklist del trabajo está compuesto por "Ya no", "Dispara" con Milo J, "No voy a llorar", "8 AM" con Young Miko, "Se va 1, llegan 2", "Llamame", "Qué le pasa conmigo?" con Rels B, "Tuyo", "Caen las estrellas" con YSY A y "Tienes mi alma".

Nicki Nicole Movistar Arena.jpg

"Es un álbum súper lindo, siento que a la gente le va a gustar mucho. De él forman parte gente que admiro mucho, tanto productores como gente de la industria. Siento que es un gran álbum, se hizo esperar, pero valió la pena", contó la cantante sobre su último disco.

Las entradas para la función del 27 de agosto ya se pueden adquirir por la página www.movistararena.com.ar. Los precios arrancan en 6 mil, mientras que la más caras están 14 mil.