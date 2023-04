El posteo de Nicki Nicole en medio de rumores de romance de Trueno con La China Suárez

La joven aprovechó para lanzar su última canción:“No voy a llorar” y subió la portada de Spotify de su tema con una contundente frase: “Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”.

Qué posteó Nicki Nicole en medio de rumores de romance de Trueno con La China Suárez

nicky nicole.jpg

La letra de la canción habla de un desamor:“Y te pido que me sueltes. Que no llames, que no invente. Mientras yo intento callar To’ lo que mi corazón siente. Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”, reza.

“Como yo ninguna. Seguí con tu vida. No vuelvo a llorar más. Hablé con la luna (dijo): Como yo ninguna. Seguí con tu vida. Ya no vuelvo a pensarte”, dice el tema difundido en medio de los rumores de affaire entre su ex y María Eugenia Suárez.

La separación de La China Suárez y Rusherking sacudió el mundo de la farándula y las redes sociales. Tras la confirmación por parte de los protagonistas comenzaron las especulaciones en torno a los motivos que habrían desembocado en la ruptura.