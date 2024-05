Nico Furtado y Delfina Chaves presentaron en exclusiva "Felices los 6"

"Felices los 6" ya cuenta con cuatro episodios disponibles en Max, los cuales son los más vistos de la plataforma, aunque aún le quedan por estrenar cuatro más. Sin embargo, previo al lanzamiento de los capítulos restantes, Nico Furtado y Delfi Chaves hablaron en exclusiva con minutouno.com. Los artistas destacaron cada momento de la serie, adelantaron lo que se viene y, además, hablaron del poliamor y de los celos.

felices los 6 presentación.jpg Nico y Delfi en la presentación de "Felices los 6". Foto: (Max)

Nico Furtado y Delfina Chaves hablaron del estreno de "Felices los 6"

La presentación de "Felices los 6" ya indica, desde el primer momento, que tanto Furtado como Chaves se enfrentaron a personajes muy distintos, al igual que a una historia moderna y épica. Es por eso que los actores comenzaron hablando de lo que los atrajo de un papel así: "La verdad es que ya desde los guiones era un proyecto que era muy interesante y ya se veía lo que iba a ser, que era que tenía una gran comedia, trataba un tema que me parece que era interesante y que era momento también para poner sobre la mesa. Es momento de charlar sobre estos personajes, esta forma de vincularse, así que era muy interesante. Estamos muy contentos", comenzó diciendo Delfina.

Luego de esto, la actriz agregó: "La empezamos a filmar en abril del 2022, así que finalmente que pueda salir a la luz, que pueda ser de la gente, que la puedan disfrutar, a mi me hace muchísima ilusión". Tras esto, Nico Furtado destacó: "Si, a mi también y muchas gracias, qué bueno que te haya gustado, a mi también me gustó" y, después de las risas, afirmó: "Vimos los capítulos hace poquito y hacía tanto que la habíamos hecho que te olvidas, vas trabajando entre medio de otras cosas, otros proyectos, otros personajes y de repente encontrarnos con esto para mi fue muy gratificante. Es una serie muy divertida, así que muy contentos".

Sin embargo, tras la felicidad de finalmente poder presentar "Felices los 6" con el resto del elenco, los protagonistas de esta historia también ahondaron en cómo fue trabajar en la sexualidad tanto de la mujer como del hombre y de la química entre ellos mismos que traspasa la pantalla. "La verdad es que fue un gran trabajo en equipo, tuvimos mucho ensayo con Diego Kaplan, con el resto del elenco. Fue mucho trabajar sobre el guion, sobre qué tipo de personajes queríamos contar y me parece que los personajes, el de cada uno de nosotros y también del resto del elenco me parece que tienen un arco donde empiezan en un lugar y terminan en otro y aprenden un montón de cosas en el camino", explicó Chaves.

nicolas furtado delfina chavez felices los 6

"Entonces un poco para mi la idea fue siempre que todas las escenas por las que íbamos recorriendo y llevando venían a llevar al personaje a ponerlo en cuestionamiento, a tener una batalla interna. Me parece que cada uno de los conflictos venía a que el personaje aprenda algo, entonces me parece que también uno cuando filma y hace ficción, quiere contar una historia y quiere alumbrar un cierto tema que a lo mejor no tiene tantos lugares donde se discuta o lo que sea, me parece que es un poco hacer un trabajo en equipo o en post de un mensaje final y en post de decir bueno, estamos trabajando juntos para que la serie pueda el día mañana mostrar y llevar a la gente a que aprenda, a que se cuestione, a que tenga un lugar donde pueda sentir que lo que está sintiendo a lo mejor pueda verlo reflejado en la historia", afirmó Delfina quien interpreta a Carolina.

Por otro lado, Furtado habló desde su papel de Damián: "Si, totalmente. Fue todo con mucho respeto, con mucha confianza, con un equipo también preparado para contar este tipo de situaciones, con mucho diálogo, con mucho ensayo. La verdad es que acá no hay nada improvisado, todo tiene un trabajo detrás muy específico, muy puntual que busca conseguir algo y creemos que lo logra, así que esperemos que también le parezca eso al espectador y a ustedes".

En cuanto al cierre y tras afirmarle a Delfi Chaves su histrionismo y que es muy graciosa por cómo lleva a su personaje, los actores hablaron del poliamor y de los celos. "Me parece si hay algo también por lo que llega esta serie es para traer, y un poco lo muestra con estos personajes que pasan por todos estos estadios y que se cuestionan un poco estas cosas, y poder entender y mostrar a personajes que se enfrentan con ciertos miedos, con ciertas inseguridades y me parece que la serie lo hace desde un lugar de tanta empatía, entendimiento y no prejuicio que me parece que está bueno que estos temas se pongan sobre la mesa. Entonces me parece que, por lo menos para mi como actriz también que se puedan hablar de estas cosas sin tabú y que abran discusiones, charlas en casa, con parejas, con amigos para mi que ojalá la serie pueda causar eso", cerró Delfina.

Sinopsis oficial de "Felices los 6"

Narra la historia de amor entre Damián y Carolina. Él se enamora al instante y la imagina como madre de sus futuros hijos. Ella no… y disfruta su libertad conviviendo con Pato, Trinidad, Lautaro y Gonzalo, con quienes mantiene relaciones poliamorosas. Damián no sabe cómo reaccionar: buscaba su media naranja y descubrió una ensalada de frutas. Carolina va a enfrentarse a sentimientos que creía superados: los celos. Ambos deberán desafiar sus mundos y vencer sus crisis para elegirse. Prejuicios, miedos, fantasías y mucha confusión. Esta vez la felicidad, en vez de ser entre dos, deberá ser entre seis.

Tráiler oficial de "Felices los 6"

Embed - Felices Los 6 | Tráiler Oficial | Max