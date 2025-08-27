Nico Occhiato rompió el silencio sobre la ausencia de Luzu TV en el torneo de Olga
El conductor explicó los motivos por los cuales su streaming no participó del evento de pádel y se refirió a su relación con Migue Granados.
La polémica entre los streamings de Nicolás Occhiato y Olga volvió a tomar fuerza en los últimos días, tras el inicio del torneo de pádel organizado por la conductora. Luzu TV, el proyecto liderado por Occhiato, no participó del certamen en el que sí estuvieron presentes otros canales como Gelatina, Blender, La Casa, Telefe, eltrece, Vorterix, Carajo y AZZ.
El torneo, conducido por Damián Betular, comenzó este lunes 26 de agosto y se transmitirá en varios capítulos, mostrando el desarrollo de la competencia y la interacción entre los distintos equipos. Consultado sobre la ausencia de su canal, Occhiato fue contundente: “No tiene nada que hacer Luzu ahí”.
Explicó que la decisión responde a valores personales y a experiencias previas: “Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad que no hicieron cosas piolas ellos con nosotros. No se portaron bien, fueron desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? No está todo mal tampoco, pero uno elige qué no hacer”.
El conductor también aclaró que nunca recibió una invitación formal al torneo: “Me lo mencionó Betu (Damián Betular) porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sin ningún compromiso. Tenemos la mejor con él y con Nati Jota”, dijo, dejando en claro que su vínculo con algunas figuras que hoy trabajan con Olga sigue siendo cordial.
Occhiato se mostró reflexivo y autocrítico sobre la manera en que maneja los conflictos: “Por ahí tengo que aprender y para ser un buen empresario hay que ser más frío y no meter en la balanza cuestiones personales. Hago mea culpa, lo laburo y lo pienso. Trato de aprender, de manejarme con los valores con los que me educaron. Sigo aprendiendo a conducir, a ser un mejor empresario y productor, y por ahí esto es un error o no”.
Respecto a Migue Granados, su principal rival en el streaming, el conductor fue firme: “No voy a entrar en esa porque la verdad no sé, no lo conozco, no puedo hablar por hablar. No me interesa”. Las declaraciones de Occhiato encendieron nuevamente las redes sociales, donde la rivalidad con Olga y su equipo continúa generando debate. Lejos de apagarse, el conflicto mantiene su vigencia.
