Migue Granados arrasa en el streaming y el comprador de visitas Nico Occhiato se enoja

Para su canal, Granados convocó a una ex integrante del programa de Occhiato, Nati Jota. En tanto, el anuncio de Migue de hacer un River con su proyecto generó la respuesta de Occhiato.

Qué dijo Nico Occhiato sobre el show de Migue Granados en el Monumental

“Vayan de a poco. No podés hacer un River apenas arrancás. Tenés que ir de a poco, sino no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, eramos 1500. Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando”, lanzó Occhiato. ¿Responderá su competidor?

occhiato migue granados